В Китае мужчина напал на прохожих с ножом и наехал на толпу в автомобиле

ПЕКИН, 7 окт – РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на улице, а затем на автомобиле совершил наезд на толпу людей на востоке Китая, говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел вечером 6 октября в районе Бэйлунь города Нинбо провинции Чжэцзян.

По данным полиции, подозреваемый по фамилии Ван из-за личного конфликта напал с ножом на прохожих, а после совершил наезд на автомобиле. В результате два человека погибли, еще 16 пострадали.

Вечером того же дня полиции удалось поймать подозреваемого.