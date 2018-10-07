В Литве военнослужащий из Германии погиб во время учений НАТО

ВИЛЬНЮС, 7 окт — РИА Новости. Военнослужащий из Германии погиб во время учений передовых сил батальона НАТО на полигоне в Пабраде (Швенченский район) в Литве, сообщает в воскресенье пресс-служба минобороны балтийской республики.

"Шестого октября во время учений передовых сил батальона НАТО на Пабрадском полигоне погиб военнослужащий Германии. Несчастный случай произошел при столкновении с деревом бронированного транспортного средства под управлением военного", — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, руководство системы обороны края выражает соболезнования родным, близким и друзьям по службе погибшего.

По данным минобороны, в настоящий момент расследованием инцидента занимаются германские правоохранительные органы.

О несчастном случае проинформированы близкие военнослужащего. Боевая группа батальона НАТО интегрирована в механизированную пехотную бригаду "Железный волк" литовских ВС. В мирное время военнослужащие батальона НАТО принимают участие в маневрах вместе с литовскими военными, в случае конфликта или кризиса батальон будет выполнять функцию защиты Литвы с литовскими ВС и прибывающими дополнительно ВС союзников.

На саммите в июле 2016 года страны, входящие в Североатлантический альянс, решили разместить примерно по тысяче солдат в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью укрепления восточных границ НАТО. В Латвии батальоном командует Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Франция. В Литве в многонациональном батальоне служат военнослужащие из Бельгии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга и Исландии, всего проходят службу около 1,2 тысячи солдат.