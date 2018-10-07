МИД надеется на реализацию инициативы о встрече лидеров Израиля и Палестины

РОДОС (Греция), 7 окт — РИА Новости. Москва сожалеет, что до сих пор инициатива о встрече главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не реализована, от контакта уходит израильская сторона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он напомнил, что инициативу о прямых переговорах изначально выдвинуло именно израильское руководство. "Они говорили: не надо никуда идти, ни в ООН, ни в какие-то международные организации, ни созывать никакие конференции, никакой нам не нужен квартет. Нам нужен прямой диалог с палестинцами в двустороннем формате на переговорах, вот это идеальный вариант, и мы договоримся — мы люди мира, чтобы никто не вмешивался", — сказал Богданов в интервью в кулуарах Международного форума "Диалог цивилизаций".
По его словам, Москва согласилась "попробовать" и заявила на высшем уровне о готовности предоставить площадку для встречи в любое удобное для сторон время.