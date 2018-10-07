В Одессе неизвестные расстреляли машину у автозаправки

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Стрельба произошла на Люстдорфской дороге в Одессе, один человек ранен, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли неизвестные, совершили несколько выстрелов в сторону транспортного средства и с места происшествия скрылись", — говорится в сообщении. Указывается, что стрельба произошла в субботу около 23.00 мск на Люстдорфской дороге.

По данным полиции, один человек ранен и доставлен в больницу, в городе ввели план "сирена".

В пресс-службе полиции добавили, что у правоохранителей уже есть информация о людях, которые участвовали в стрельбе, принимаются меры по их задержанию.