Накануне выборов президента Бразилии лидирует Болсонару, показали опросы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт — РИА Новости. Последние опросы общественного мнения, проведенные компанией Datafolha и Бразильским институтом изучения общественного мнения и статистики (Ibope), подтверждают лидерство ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Жаира Болсонару на президентских выборах в Бразилии.

Согласно данным опроса Ibope, проведенного в пятницу и субботу, уровень поддержки Болсонару составляет 36%. Причем в рейтинге действительных голосов, исключающих испорченные бюллетени и проголосовавших против всех, показатель политика составляет 41%. По данным Datafolha, за Болсонару готовы отдать свои голоса 35% респондентов, количество действительных голосов составляет 40%.

На втором месте остается кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад с 22% голосов, показатель действительных голосов составляет 25%. Согласно данным Datafolha, соответствующие показатели у политика такие же — 22% и 25%.

На третьем месте идет кандидат от Демократической рабочей партии Сиру Гомес с 11% голосов и 13% действительных голосов, согласно данным Ibope. За ним в рейтинге находится Жералду Алкмин с 7-8% голосов от партии Бразильской социал-демократии.

Погрешность в обоих опросах составляет 2%.

Всеобщие выборы в Бразилии состоятся в воскресенье. В случае если ни один из кандидатов на пост президента не наберет необходимых 50%+1 голос, 28 октября состоится второй тур выборов.