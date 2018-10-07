Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

МИНСК, 7 окт – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его вклад "в укрепление могущества и благополучия России", сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.

Путину 7 октября исполняется 66 лет.

"Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что президент РФ, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности.