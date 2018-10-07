Эксперты рассказали, как прошлое стало оружием в американской политике

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Затянувшийся на несколько недель процесс назначения на место в Верховном суде США Бреста Кавано только на первый взгляд одна из очередных историй в череде непростых утверждений в конгрессе кандидатур на высокие должности, предложенных президентом Дональдом Трампом.

Ранее демократы уже не раз демонстрировали свое умение за счет разных процедур максимально оттягивать назначение выдвиженцев Белого дома. Последними примерами были госсекретарь Майк Помпео и директор ЦРУ Джина Хаспел.

Назначение Кавано дало перевес в присутствии республиканцев в Верховном суде, а это теоретически может означать возможность влиять на ключевые решения в жизни общества, когда они доходят до этого органа судебной власти. Хотя суд должен оставаться вне политики.

Но именно процесс с Кавано имеет большое значение, поскольку может повлиять на мнение избирателей в ходе предстоящих всего через месяц выборов, на кону которых будет контроль республиканцев над обеими палатами конгресса. При этом то, как все происходило, отражает активизировавшийся еще с выборов президента и набирающий обороты тренд на попытки уничтожения кандидатов при помощи историй из далекого прошлого.

На грани фола

История с назначением Кавано во всей красе продемонстрировало силу "скелетов в шкафу" из прошлого, а дискуссии вокруг этого всколыхнули общество, заставив его обратить внимание на многие этические вопросы.

Буквально за пару дней до того, как в комитете сената по судебным вопросам должно было состояться голосование по Кавано, чтобы снабдить его рекомендацией для голосования полным составом сената, как вдруг в свет вышла статья с изложением письма пожелавшей остаться неизвестной женщины. Речь шла о том, что нынешний кандидат на место в Верховном суде 36 лет назад позволил себе распустить руки в отношении тогда еще 15-летней девушки. Через пару дней автор письма, ссылаясь на "гражданский долг", раскрыла свое имя — Кристин Блейзи Форд — и публично выступила с подробностями. Кавано все отрицал, голосование по нему было отложено. Далее появились еще две женщины и один аноним с подобными заявлениями.

Демократы уцепились за это, чтобы потребовать разобраться в ситуации до голосования. Зазвучали призывы о привлечении ФБР, хотя Кавано к тому времени уже прошел шесть проверок в этой инстанции.

На этом фоне даже Трамп, который сначала безоговорочно поддерживал Кавано и критиковал обвинителей, в какой-то момент сдал назад и согласился с тем, что надо выслушать обе стороны.

Обе стороны в итоге в один день встретились в сенате и по очереди дали показания комитету. Из якобы пострадавших от рук молодого Кавано на дачу показаний согласилась только одна — Кристин Блейзи Форд.

Опрос обоих шел почти целый день, все это транслировалось на всю страну по всем ведущим телеканалам. Форд заявила в стопроцентной уверенности, что помнит именно Кавано, а Кавано, срываясь несколько раз на слезы, гневно отметал обвинения.

Он раскритиковал демократов в комитете, "поплыл" при ответах на вопросы о любви к выпивке. В запале Кавано сам начал задавать встречные вопросы сенатору-демократу, за что потом вынужден был извиниться перед ней.

В итоге никто так и не смог сделать окончательный вывод о том, кто же все-таки говорит правду и только правду под присягой. А поведение Кавано поставило вопрос о том, может ли человек, который проявляет себя таким образом на слушаниях, в принципе быть судьей высшего уровня и решать судьбоносные для всей страны вопросы.

Страсти накалялись. На улице и в стенах здания сената, где шли слушания, кипели протесты. В результате рекомендация комитетом была дана, однако при условии, что сенат проголосует только после еще одной проверки Кавано со стороны ФБР.

Это указание мог дать только Трамп, и он его дал. На дополнительные действия следователям была дана неделя. По ее истечении сенаторам был представлен секретный доклад, в котором в итоге был вывод в пользу Кавано. И вот в субботу в процедуре назначения Кавано была поставлена точка. Сенат его утвердил, и уже вечером этого же дня тот принял присягу.

История этого назначения не сходила с экранов целыми днями. А весь этот сложный сюжет стал очень показательным примером того, как в американской политике применяется такой инструмент, как "история из прошлого".

В тренде

История с появлением компрометирующих заявлений стала ярким отражением общего тренда, считает политический консультант и экс-конгрессмен Дэвид Джолли.

"Да, сейчас это происходит более часто, но это тренд, который, по-моему, начался где-то в 1990-х годах. И время от времени это набирало обороты, время от времени приостанавливалось, но мы однозначно находимся в периоде, когда мы наблюдаем значительную активизацию такого политического поведения… В 90-е это называли политикой персонального уничтожения, и это было эффективно", — сказал он РИА Новости.

Его слова подтверждает и статистика. Например, ресурс govtrack.us, который аккумулирует данные о случаях доказанных и недосказанных обвинений в том или ином недобросовестном поведении членов конгресса с 1789 года, свидетельствует, что если в 1990-е годы было 49 таких случаев, в 2000-е — 42, а в 2010-е — 106 эпизодов.

По мнению Джолли, в нынешнем всплеске использования "скелетов из шкафа", к чему прибегают обе стороны, виновато само руководство страны.

Сам Трамп не раз становился объектом таких заявлений. Достаточно вспомнить, что он шел в президенты на фоне обвинений в домогательствах со стороны сразу нескольких женщин, однако это закончилось ничем.

"Отличие этого во время администрации Трампа заключается в том, что политические лидеры получили разрешение поступать так, использовать такие способы нападения. Я имею в виду, что эти элементы всегда были, всегда были возможности поступать так, но многие политические лидеры в прошлом отказывались делать это, приглушали эти элементы, отбрасывали их. А эта администрация приветствует эти элементы. Они готовы использовать эти инструменты", — считает эксперт.

Он напомнил, что Трамп ставил под сомнение американское гражданство своего предшественника Барака Обамы. По его словам, это губительная практика, потому что она подрывает доверие к институтам власти в принципе.

"Мы наблюдаем падение доверия к власти примерно на 20 пунктов за последние два года. Это самое большое падение за пределами какого-то происшествия в сфере национальной или экономической безопасности. Последний раз, когда мы такое наблюдали, это было 11 сентября 2001 года", — утверждает Джолли.

С ним не согласен вице-президент Аспенского института Мики Эдвардс. Он не считает происходящее трендом, а в попытках докопаться до прошлого кандидата на высокую должность видит только положительное.

"Это хорошо. Я думаю, что изучение прошлого (кандидата — ред.) это очень правильно. Если он что-то сделал в прошлом, то это касается его репутации в прошлом. Но если он лжет об этом сейчас, то это уже касается его репутации сейчас", — сказал он РИА Новости.

Исследователь демократической оппозиции Соня Ван Митер считает, что наблюдающаяся в последнее время активность жертв разного рода домогательств стала следствием их растущей уверенности в собственных силах взять реванш, выбив обидчика из борьбы.

"Изменилась сама культура, количество женщин, делающих такой шаг. И такие случаи еще будут", — сказала она телеканалу CNBC.

Ее слова подтверждает то, что подобные случаи происходят далеко не только в политике. Совсем недавно под натиском многочисленных обвинений в домогательствах и изнасилованиях рухнул бизнес одного из самых успешных голливудских продюсеров Харви Вайнштейна, а сам он теперь ожидает суда. Известный актер Кевин Спейси поплатился карьерой после откровений ряда мужчин о том, что когда-то давно он приставал к ним. Ряд известных телеведущих и журналистов также расстались со своей работой после обвинений в свой адрес.

Из истории с Вайнштейном выросло целое движение под названием MeToo ("Я тоже"), цель которого — поддержать тех, кто готов рассказать о том, как подвергся насилию, и помочь это сделать.

Ничего личного — политика

Даже уже избранные политики не могут быть уверены, что им не придется оправдываться за дела прошлых лет. В текущем созыве парламента уже девять конгрессменов были вынуждены либо оставить свои посты, либо дать обещание не переизбираться.

В минфине США есть специальный фонд, средства которого предназначены для "тихого" урегулирования претензий в адрес действующих законодателей. В конце 2017 года были обнародованы данные, согласно которым за 20 лет с 1997 года на эти цели было потрачено 17 миллионов долларов. С их помощью были урегулированы 268 случаев. По сути это средства налогоплательщиков. Однако, как сообщал тогда телеканал CNN, многие не решатся в итоге подать официальную жалобу. Таким образом, потенциальные обвинители остаются.

Поведение Кавано на фоне выдвинутых обвинений, метания сенаторов вокруг темы, высказывания Трампа, который то объявлял судью человеком с кристально чистой совестью, то намекал на готовность сменить кандидата, то публично саркастически пародировал Кристин Форд, поставили перед обществом ряд вопросов о моральных принципах народных избранников. И это может сыграть на руку демократам, которые жаждут взять реванш за утрату контроля над конгрессом.

С другой стороны, это показывает, что никто из претендентов на выборную должность не может теперь гарантировать, что против него не выдвинут обвинения сроком давности несколько десятков лет. И это уже меняет процедуру отбора кандидатов.

"Это меняет правила игры. Каждый человек, который хочет идти на выборы, должен теперь серьезно подумать о своем прошлом", — приводит CNBC слова стратега из стана демократов Дэйна Стротера.

Как показывает исследование Pew Research Center, вопрос назначения судей Верховного суда взлетел на первое место в списке "самых важных" для избирателя тем. Он потеснил даже здравоохранение, экономику, законы об оружии и налоги. И это за месяц до выборов.

Другое исследование зафиксировало значительно большую активность сторонников демократов. Перевес готовых отдать голоса за демократа, а не республиканца составил в среднем 10%.

Демократам отдают предпочтение и с точки зрения их способности справляться с той или иной сферой. По данным Pew Research Center, с июня республиканцы растеряли свое преимущество в 9% даже в экономике. Теперь избирателей считающих, что демократы лучше могут выстроить экономическую политику, на 1% больше. Хотя это и находится в рамках погрешности, но изменения велики. А в таких сферах, как внешняя политика, иммиграционная политика и здравоохранение, преимущество и ранее было у демократов.

Если в сенате исследования предсказывают уверенную победу республиканцев, то их шансы сохранить за собой нижнюю палату под вопросом. И потеря контроля для них будет означать, что проводить нужные решения станет еще сложнее, а оппоненты точно не преминут использовать все возможности для противодействия администрации Трампа.