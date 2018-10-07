СМИ сообщают о подготовке Британии к кибератакам на Россию

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники.

Источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности выразили обеспокоенность, что Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для военного противостояния с Россией, исключая использование ракет с ядерными боеголовками. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака является единственной альтернативой использованию ядерного оружия в ответ на "агрессию" РФ.

Теперь, как сообщает газета, правительство хочет развивать свой наступательный киберпотенциал, чтобы в случае "российской агрессии" "отключить свет в Кремле". Предполагается, как утверждает газета, что это даст Великобритании больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова Эстонии или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

Также ожидается, что Британия сможет ответить кибератакой, если нерегулярные российские формирования совершат нападение на британские войска или создадут угрозу для новых британских авианосцев.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что страны Запада должны проявлять бдительность в отношении России, усиливать кибербезопасность, но при этом с Москвой надо вести диалог.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.