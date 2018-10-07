СМИ сообщают о подготовке Британии к кибератакам на Россию

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники.
Теперь, как сообщает газета, правительство хочет развивать свой наступательный киберпотенциал, чтобы в случае "российской агрессии" "отключить свет в Кремле". Предполагается, как утверждает газета, что это даст Великобритании больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова Эстонии или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.
Ранее глава канцелярии премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что страны Запада должны проявлять бдительность в отношении России, усиливать кибербезопасность, но при этом с Москвой надо вести диалог.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.