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СМИ сообщают о подготовке Британии к кибератакам на Россию

Сюжет:
Обвинения россиян в кибератаках (60)
080413
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фотоВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании рассматривает вариант проведения массивных кибератак с целью отключения электроснабжения в России в случае "агрессии" Москвы, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники.

Газеты
© Fotolia / mitrija
Читатели немецких СМИ прокомментировали новые обвинения в адрес России
Источники среди высокопоставленных сотрудников в силах безопасности выразили обеспокоенность, что Великобритания не обладает достаточным арсеналом оружия для военного противостояния с Россией, исключая использование ракет с ядерными боеголовками. В связи с этим правительство пришло к выводу, что массивная кибератака является единственной альтернативой использованию ядерного оружия в ответ на "агрессию" РФ.

Теперь, как сообщает газета, правительство хочет развивать свой наступательный киберпотенциал, чтобы в случае "российской агрессии" "отключить свет в Кремле". Предполагается, как утверждает газета, что это даст Великобритании больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова Эстонии или вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

Фотография, опубликованная Министерством обороны Нидерланды в связи с высылкой россиян
© Фото : Dutch Defence Ministry
Нидерланды выслали четырех россиян за подготовку "кибератаки"
Также ожидается, что Британия сможет ответить кибератакой, если нерегулярные российские формирования совершат нападение на британские войска или создадут угрозу для новых британских авианосцев.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что страны Запада должны проявлять бдительность в отношении России, усиливать кибербезопасность, но при этом с Москвой надо вести диалог.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Дворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент. Архивное фото
© Flickr / A.Currell
В парламенте Дании призвали атаковать Россию в киберпространстве
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.

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