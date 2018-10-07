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В парламенте Дании призвали атаковать Россию в киберпространстве

(обновлено: 04:12 07.10.2018)
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© Flickr / A.CurrellДворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент. Архивное фотоДворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент. Архивное фото
© Flickr / A.Currell

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Новый глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер призвал перейти к атаке на Россию в киберпространстве. Об этом он заявил в интервью Danmarks Radio.

Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона. Архивное фото
© Fotolia / georgejmclittle
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По его словам, уже давно известно, кто предпринимает попытки хакерских атак по всему миру, и Дании пора перейти от стратегии обороны к нападению.

"Вот есть, например, такая группировка Fancy Bear. Они тесно связаны с российской военной разведкой. Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу", — заявил Хадер.

Он также заявил, что полностью доверяет выводам американских спецслужб, которые якобы определили, что Fancy Bear спонсируется российским правительством.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Русские уверяют, что они здесь ни при чём, что, мол, это частная группа. Но ведь все знают, что на самом деле они работают на российскую военную разведку. Надо показать, что мы не терпилы", — подчеркнул Хадер.

Однако датский парламентарий добавил, что предпринимать эти действия нужно обдуманно и осторожно, а разработку конкретных методов нужно поручить квалифицированным специалистам.

"Взламывать всех подряд, кто взламывает нас, небезопасно. Могу лишь заявить как парламентарий: мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты — решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать по уму", — сказал Хадер, добавив, что у Дании есть все необходимые средства для таких действий, но не хватает лишь политического решения.

Фрагмент статьи, опубликованной в немецком издании Bild
© РИА Новости
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Тем не менее, высказывания Хадера вызвали неоднозначную реакцию в парламенте Дании. Например, представитель Датской народной партии по вопросам обороны Сёрен Эсперсен остался не в восторге от такой инициативы, заявив, что Хадер лезет не в свое дело.

Представитель Социал-демократической партии Хенрик Дам Кристенсен признал, что Дании "нельзя вечно прятаться в песок", однако призвал хорошо обдумать такие действия, поскольку "от наступательных кампаний в киберпространстве страна лишь проиграет".

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