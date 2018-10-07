В парламенте Дании призвали атаковать Россию в киберпространстве

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Новый глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер призвал перейти к атаке на Россию в киберпространстве. Об этом он заявил в интервью Danmarks Radio.
"Вот есть, например, такая группировка Fancy Bear. Они тесно связаны с российской военной разведкой. Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу", — заявил Хадер.
Он также заявил, что полностью доверяет выводам американских спецслужб, которые якобы определили, что Fancy Bear спонсируется российским правительством.
Однако датский парламентарий добавил, что предпринимать эти действия нужно обдуманно и осторожно, а разработку конкретных методов нужно поручить квалифицированным специалистам.
"Взламывать всех подряд, кто взламывает нас, небезопасно. Могу лишь заявить как парламентарий: мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты — решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать по уму", — сказал Хадер, добавив, что у Дании есть все необходимые средства для таких действий, но не хватает лишь политического решения.
Представитель Социал-демократической партии Хенрик Дам Кристенсен признал, что Дании "нельзя вечно прятаться в песок", однако призвал хорошо обдумать такие действия, поскольку "от наступательных кампаний в киберпространстве страна лишь проиграет".