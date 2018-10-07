Явка на местных выборах и перевыборах трети сената в Чехии составила 47%

ПРАГА, 7 окт – РИА Новости. Около 47% избирателей приняли участие в проходивших в Чехии в пятницу и субботу выборах в местные органы власти и перевыборах одной трети верхней палаты парламента — сената, сообщило государственное Чешское телевидение (ЧТВ) в выпуске новостей в 2.00 (3.00 мск) воскресенья после подведения итогов на 99,5% избирательных участков.

Обошлось без инцидентов

Всего в выборах могли принять участие 8,37 миллиона человек. За голоса избирателей боролись около 213 тысяч кандидатов, претендовавших на 62,5 тысячи мест в 6,4 тысячи сельских, районных, городских и краевых органах власти, а также на 27 мест (из 81) в сенате. Выборы в республике обычно проходят два дня — в пятницу с 14.00 до 22.00 (с 15.00 до 23.00 мск) и в субботу с 8.00 до 14.00 (с 9.00 до 15.00 мск).

Об их окончательных итогах Чешское статуправление сообщит в воскресенье.

"К урнам для голосования пришло немногим более 47% избирателей. В большинстве населенных пунктов, прежде всего, периферийных, победу традиционно одержали местные объединения кандидатов. Никаких серьезных инцидентов, повлиявших на ход выборов, не зафиксировано", — сообщило ЧТВ.

Из ведущих политических партий, по данным ЧТВ, наибольший "урожай" депутатских мандатов собрали христианские демократы, в местные органы власти избрано около 3 тысяч их представителей. Гражданская демократическая партия (ГДП) получила более 2 тысяч мест, социал-демократы – около 1,8 тысячи, движение "Старосты и независимые" — около 1,5 тысячи, коммунисты – 1,4 тысячи мест.

В краевых центрах, кроме Праги, победило движение ANO

Также 1,4 тысячи мандатов в низовых органах власти получили представители правящего движения ANO, созданного и возглавляемого долларовым миллиардером и премьером страны Андреем Бабишем. Но это движение, как и ранее, сделало акцент на успехе в крупных населенных пунктах и добилось этого. ANO победило в 13 краевых центрах, уступив первую позицию только в Праге.

Руководить жизнью чешской столицы теперь намерены объединенными усилиями представители пяти партий и движений, добившихся успеха на выборах в Праге – ГДП, Пиратской партии, движения "Прага себе", коалиции "Объединенные силы для Праги" и движения ANO. Впервые за долгие годы из состава столичного магистрата выбыли социал-демократы и коммунисты.

Избраны лишь два новых сенатора

Левые партии могут исчезнуть с политической карты страны

В проходившем параллельно с выборами в местные органы власти первом туре перевыборов одной трети сената определились лишь два победителя, набравшие свыше 50% голосов – глава Злинского края Йиржи Чунек и недавний неуспешный кандидат на пост президента страны, ученый-химик Йиржи Драгош. Имена остальных новых сенаторов станут известны после второго тура голосования, который состоится через неделю. Социал-демократы и коммунисты и здесь потерпели неудачу, большинство их кандидатов не прошли во второй тур.

"Судя по всему, в Чехии исчезают и вскоре совсем исчезнут левые политические партии", — сделал в своем ночном комментарии вывод по итогам прошедших выборов один из мэтров чешской журналистики, политический обозреватель газеты Právo Александр Митрофанов. Ранее социал-демократы и коммунисты "провалились" на парламентских выборах в октябре 2017 года, каждая из этих партий набрала немногим более 7% голосов.