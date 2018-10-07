"Русский союз Латвии" не набирает необходимых для прохождения в Сейм 5%

РИГА, 7 окт – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая защищает права русскоязычного населения республики, после подсчета голосов с большинства участков не набирает необходимых для прохождения в парламент 5% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 961 участка из 1078.
Больше всего голосов избирателей – 19,84% получила партия "Согласие", которая также пользуется поддержкой русскоязычного населения.
Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября. За 100 депутатских мест в парламенте борются 16 политический партий.