"Русский союз Латвии" не набирает необходимых для прохождения в Сейм 5%

Избиратель опускает бюллетень в урну на избирательном участке во время парламентских выборов в 13-й Сейм Латвии. 6 октября 2018

Избиратель опускает бюллетень в урну на избирательном участке во время парламентских выборов в 13-й Сейм Латвии. 6 октября 2018

РИГА, 7 окт – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая защищает права русскоязычного населения республики, после подсчета голосов с большинства участков не набирает необходимых для прохождения в парламент 5% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 961 участка из 1078.

По данным с 961 участка, РСЛ поддержали 3,36% избирателей.

Больше всего голосов избирателей – 19,84% получила партия "Согласие", которая также пользуется поддержкой русскоязычного населения.

Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября. За 100 депутатских мест в парламенте борются 16 политический партий.