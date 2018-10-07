Число жертв взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до трех

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до трех, сообщил журналистам на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь.
Третьей жертвой взрыва в столице Молдавии стал мужчина, скончавшийся в больнице.
"Погиб… мужчина 1941 года рождения, он умер в больнице", — сказал Пынзарь.
"Эпицентр взрыва был на 16-м этаже, там были найдены остатки газового баллона", — добавил Пынзарь.
Глава администрации столичного сектора Рышкановка Николай Балаур попросил полицию обеспечить защиту от мародеров.