Володин примет участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 7-9 октября совершит рабочий визит в турецкую Анталью для участия в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.
Как отмечается, инициаторами формата совещания спикеров парламентов стран Евразии в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание Республики Корея.
Сообщается также, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Володина с главами парламентов.
"В ходе встреч стороны обсудят вопросы двустороннего межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках действующих межпарламентских комиссий, по линии профильных комитетов палат парламентов, а также перспективы сотрудничества на межпарламентских площадках", — заявили в пресс-службе ГД.
Вместе с Володиным в состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по экономической политике Сергей Жигарев, депутаты, представляющие все думские фракции.
Глава комитета Госдумы Слуцкий в свою очередь назвал третье совещание парламентов стран Евразии знаковым.
"Прибудет 41 национальная делегация, 26 спикеров национальных парламентов. Сегодня формируется парламентское измерение многих интеграционных процессов, которые идут на Евразийском континенте. Это и ЕАЭС, и ШОС, и разрастающийся в последние месяцы проект Экономического пояса Шелкового пути. Все это станет предметом обсуждения экономического блока совещания", — заявил Слуцкий журналистам.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.