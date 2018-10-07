Володин примет участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 7-9 октября совершит рабочий визит в турецкую Анталью для участия в третьем совещании спикеров парламентов стран Евразии, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Девятого октября Вячеслав Володин примет участие в работе третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии. Основная тема мероприятия — "Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии", — говорится в сообщении.

Как отмечается, инициаторами формата совещания спикеров парламентов стран Евразии в 2016 году выступили Госдума и Национальное собрание Республики Корея.

Сообщается также, что в рамках визита запланированы двусторонние встречи Володина с главами парламентов.

"В ходе встреч стороны обсудят вопросы двустороннего межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках действующих межпарламентских комиссий, по линии профильных комитетов палат парламентов, а также перспективы сотрудничества на межпарламентских площадках", — заявили в пресс-службе ГД.

В частности, ожидается, что в рамках визита состоятся двусторонние встречи Володина со спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом, спикером Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном, председателем парламента Ирана Али Лариджани, председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Майей Гойкович.

Вместе с Володиным в состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, зампред Совета Федерации Ильяс Умаханов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по экономической политике Сергей Жигарев, депутаты, представляющие все думские фракции.

Глава комитета Госдумы Слуцкий в свою очередь назвал третье совещание парламентов стран Евразии знаковым.

"Прибудет 41 национальная делегация, 26 спикеров национальных парламентов. Сегодня формируется парламентское измерение многих интеграционных процессов, которые идут на Евразийском континенте. Это и ЕАЭС, и ШОС, и разрастающийся в последние месяцы проект Экономического пояса Шелкового пути. Все это станет предметом обсуждения экономического блока совещания", — заявил Слуцкий журналистам.

Он отметил, что также будут обсуждаться вопросы экологии, демографии и совместного противостояния мировым вызовам и угрозам. "Это, прежде всего, международный терроризм, наркотрафик. Формат евразийского парламентского совещания уже состоялся и крепнет год от года", — отметил глава думского комитета.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.