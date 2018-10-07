В Москве стартует форум "Петербургский диалог"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Семнадцатое заседание форума "Петербургский диалог" стартует в воскресенье в Москве и продлится два дня.

В этом году мероприятие посвящено теме "Создавать доверие, укреплять партнерство: сотрудничество гражданских обществ России и Германии как импульс для межгосударственного диалога".

В первый день работы форума состоится официальная церемония открытия, на которой с приветственным словом к участникам обратятся спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран – экспортеров газа, председатель российского Координационного комитета форума Виктор Зубков и федеральный министр в отставке, председатель германского Координационного комитета форума Рональд Пофалла.

Затем с докладами по главной теме заседания выступят спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Работа второго дня форума пройдет на параллельных заседаниях десяти рабочих групп, где развернется дискуссия по всем аспектам двустороннего сотрудничества: "Политика", "Экономика", "Гражданское общество", "Наука и образование", "Культура", "СМИ", "Мастерская будущего", "Здравоохранение", "Церкви в Европе" и "Экологическая модернизация".

В качестве экспертов с российской стороны выступят, в частности, председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков), исполнительный директор отделения международной общественной неправительственной организации Гринпис России Сергей Цыпленков и другие.

С немецкой стороны координировать работу площадок будут исполнительный директор объединения в поддержку языкового, культурного и молодежного обмена в Европе MitOst Аннегрет Вульф, федеральный министр в отставке, заведующая по вопросам финансов, эксплуатаций зданий и больниц региона Ганновер Андреа Фишер, член германского Бундестага фракции СДПГ, координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства министерства иностранных дел ФРГ Дирк Визе и другие.

Завершится мероприятие традиционной торжественной церемонией, пленарным заседанием и заключительной дискуссией, а также вручением премии имени Петера Бёниша для молодых журналистов. Сопредседатели с российской и германской стороны подведут итоги мероприятия и обозначат перспективы дальнейшей деятельности.

Предыдущее, шестнадцатое пленарное заседание форума было посвящено "Общественному участию как пути к взаимопониманию России и Германии". "Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Его цель — содействие сближению российской и германской общественности и углублению взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ.