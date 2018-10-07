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Госсекретарь США вновь посетит Пхеньян

(обновлено: 01:50 07.10.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фотоГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео после отмены запланированного визита в августе и отсутствия значимого прогресса в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей вновь направляется в Пхеньян на встречу к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Помпео обвинил Россию в "попытках" повлиять на работу СБ ООН по КНДР
Главная заявленная цель визита — подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени". Помпео при этом сомневается, что в воскресенье ему удастся договориться с северокорейскими партнерами об окончательном месте и времени проведения встречи лидеров двух стран.

Стороны продолжают обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова в надежде хоть как-то сблизить позиции двух стран. Сам Трамп заявлял, что проблем по этому вопросу целые "горы". Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, в свою очередь, сообщил с трибуны Генассамблеи ООН, что Северная Корея не видит встречных шагов от США, которые можно было бы характеризовать как "добрая воля", напротив, Вашингтон увеличивает санкционное давление.

Подготовка второго саммита

Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
МИД КНДР крайне недоволен результатами переговоров с Помпео
Переговоры Помпео и Ким Чен Ына пройдут в воскресенье. Еще в августе Трамп принял решение отложить визит госсекретаря в КНДР из-за отсутствия прогресса, но уже в сентябре на полях ГА ООН Помпео и глава МИД Северной Кореи провели встречу.

"Очень позитивная встреча с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, где обсудили предстоящий саммит и следующие шаги по денуклеаризации Северной Кореи. Предстоит много работы, но мы продолжим движение вперед", — сообщил глава американского внешнеполитического ведомства.

После первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре, который состоялся 12 июня, США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
КНДР обвинила США в выдвижении исключительно односторонних требований
Помпео заявил, что рад вернуться с визитом в КНДР, чтобы продолжить реализацию договоренностей. Едет госсекретарь в Пхеньян, по его собственному признанию, с "оптимистичным" настроем. Он надеется, что предстоящий в Пхеньяне раунд переговоров приведет к лучшему пониманию и большему прогрессу, а также "плану не только о предстоящей встрече двух лидеров, но и пути денуклеаризации".

Детали переговоров стороны не раскрывают. "Я не буду говорить о конкретных переговорных позициях, которые занимают стороны", — сказал Помпео журналистам в пятницу. Он добавил, что цель заключается в том, чтобы "убедиться, что мы понимаем, что каждая из сторон в действительности пытается достичь".

Ожидается, что после Пхеньяна Помпео прибудет в Сеул и информирует о результатах визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Светлое будущее или изоляция

Госсекретарь США Майк Помпео отвечает на вопросы журналистов в Пхеньяне, Северная Корея. 7 июля 2018
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Помпео заявил о прогрессе в вопросе уничтожения ракетного полигона в КНДР
КНДР недовольна тем фактом, что несмотря на остановку ядерных испытаний против страны по-прежнему действует жесткий санкционный режим.

"США настаивают на принципе "сначала денуклеаризация" и увеличивают уровень давления, чтобы достичь своей цели принуждением, даже возражают против заявления об окончании войны. Представление, будто санкции поставят на колени, — это постоянная мечта людей, которые ничего о нас не знают. Проблема в том, что продолжение санкций увеличивает наше недоверие", — сказал Ли Ён Хо.

По мнению министра иностранных дел КНДР, денуклеаризация Корейского полуострова должна идти постепенно, "шаг за шагом", и сопровождаться мерами по выстраиванию доверия. Вашингтон же, обещая Пхеньяну "светлое будущее" в случае выполнения обязательств по денуклеаризации, продолжает занимать жесткую позицию по санкциям.

"Резолюция ООН должна продолжить применяться со всем усердием, до тех пор, пока мы не поймем, что окончательная и подтвержденная денуклериазация будет достигнута. Члены этого Совета Безопасности должны держать это обещание, и все мы должны отвечать по взятым на себя обязательствам", — заявлял Помпео. Если КНДР от этого откажется, США грозят "усилением изоляции и давления".

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