Госсекретарь США вновь посетит Пхеньян

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео после отмены запланированного визита в августе и отсутствия значимого прогресса в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей вновь направляется в Пхеньян на встречу к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Стороны продолжают обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова в надежде хоть как-то сблизить позиции двух стран. Сам Трамп заявлял, что проблем по этому вопросу целые "горы". Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, в свою очередь, сообщил с трибуны Генассамблеи ООН, что Северная Корея не видит встречных шагов от США, которые можно было бы характеризовать как "добрая воля", напротив, Вашингтон увеличивает санкционное давление.
Подготовка второго саммита
"Очень позитивная встреча с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, где обсудили предстоящий саммит и следующие шаги по денуклеаризации Северной Кореи. Предстоит много работы, но мы продолжим движение вперед", — сообщил глава американского внешнеполитического ведомства.
После первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре, который состоялся 12 июня, США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
Детали переговоров стороны не раскрывают. "Я не буду говорить о конкретных переговорных позициях, которые занимают стороны", — сказал Помпео журналистам в пятницу. Он добавил, что цель заключается в том, чтобы "убедиться, что мы понимаем, что каждая из сторон в действительности пытается достичь".
Ожидается, что после Пхеньяна Помпео прибудет в Сеул и информирует о результатах визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Светлое будущее или изоляция
"США настаивают на принципе "сначала денуклеаризация" и увеличивают уровень давления, чтобы достичь своей цели принуждением, даже возражают против заявления об окончании войны. Представление, будто санкции поставят на колени, — это постоянная мечта людей, которые ничего о нас не знают. Проблема в том, что продолжение санкций увеличивает наше недоверие", — сказал Ли Ён Хо.
По мнению министра иностранных дел КНДР, денуклеаризация Корейского полуострова должна идти постепенно, "шаг за шагом", и сопровождаться мерами по выстраиванию доверия. Вашингтон же, обещая Пхеньяну "светлое будущее" в случае выполнения обязательств по денуклеаризации, продолжает занимать жесткую позицию по санкциям.
"Резолюция ООН должна продолжить применяться со всем усердием, до тех пор, пока мы не поймем, что окончательная и подтвержденная денуклериазация будет достигнута. Члены этого Совета Безопасности должны держать это обещание, и все мы должны отвечать по взятым на себя обязательствам", — заявлял Помпео. Если КНДР от этого откажется, США грозят "усилением изоляции и давления".