Госсекретарь США вновь посетит Пхеньян

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео после отмены запланированного визита в августе и отсутствия значимого прогресса в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей вновь направляется в Пхеньян на встречу к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Главная заявленная цель визита — подготовка второго саммита США-КНДР. Предвосхищая исход переговоров, президент США Дональд Трамп уже объявил: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени". Помпео при этом сомневается, что в воскресенье ему удастся договориться с северокорейскими партнерами об окончательном месте и времени проведения встречи лидеров двух стран.

Стороны продолжают обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова в надежде хоть как-то сблизить позиции двух стран. Сам Трамп заявлял, что проблем по этому вопросу целые "горы". Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, в свою очередь, сообщил с трибуны Генассамблеи ООН, что Северная Корея не видит встречных шагов от США, которые можно было бы характеризовать как "добрая воля", напротив, Вашингтон увеличивает санкционное давление.

Подготовка второго саммита



Переговоры Помпео и Ким Чен Ына пройдут в воскресенье. Еще в августе Трамп принял решение отложить визит госсекретаря в КНДР из-за отсутствия прогресса, но уже в сентябре на полях ГА ООН Помпео и глава МИД Северной Кореи провели встречу.

"Очень позитивная встреча с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, где обсудили предстоящий саммит и следующие шаги по денуклеаризации Северной Кореи. Предстоит много работы, но мы продолжим движение вперед", — сообщил глава американского внешнеполитического ведомства.

После первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре, который состоялся 12 июня, США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

Помпео заявил, что рад вернуться с визитом в КНДР, чтобы продолжить реализацию договоренностей. Едет госсекретарь в Пхеньян, по его собственному признанию, с "оптимистичным" настроем. Он надеется, что предстоящий в Пхеньяне раунд переговоров приведет к лучшему пониманию и большему прогрессу, а также "плану не только о предстоящей встрече двух лидеров, но и пути денуклеаризации".

Детали переговоров стороны не раскрывают. "Я не буду говорить о конкретных переговорных позициях, которые занимают стороны", — сказал Помпео журналистам в пятницу. Он добавил, что цель заключается в том, чтобы "убедиться, что мы понимаем, что каждая из сторон в действительности пытается достичь".

Ожидается, что после Пхеньяна Помпео прибудет в Сеул и информирует о результатах визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Светлое будущее или изоляция

КНДР недовольна тем фактом, что несмотря на остановку ядерных испытаний против страны по-прежнему действует жесткий санкционный режим.

"США настаивают на принципе "сначала денуклеаризация" и увеличивают уровень давления, чтобы достичь своей цели принуждением, даже возражают против заявления об окончании войны. Представление, будто санкции поставят на колени, — это постоянная мечта людей, которые ничего о нас не знают. Проблема в том, что продолжение санкций увеличивает наше недоверие", — сказал Ли Ён Хо.

По мнению министра иностранных дел КНДР, денуклеаризация Корейского полуострова должна идти постепенно, "шаг за шагом", и сопровождаться мерами по выстраиванию доверия. Вашингтон же, обещая Пхеньяну "светлое будущее" в случае выполнения обязательств по денуклеаризации, продолжает занимать жесткую позицию по санкциям.

"Резолюция ООН должна продолжить применяться со всем усердием, до тех пор, пока мы не поймем, что окончательная и подтвержденная денуклериазация будет достигнута. Члены этого Совета Безопасности должны держать это обещание, и все мы должны отвечать по взятым на себя обязательствам", — заявлял Помпео. Если КНДР от этого откажется, США грозят "усилением изоляции и давления".