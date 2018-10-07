В Боснии и Герцеговине пройдут всеобщие выборы

БЕЛГРАД, 7 окт – РИА Новости. Граждане Боснии и Герцеговины (БиГ) выбирают в воскресенье членов президиума (коллективного главы государства), депутатов парламента страны и заксобраний двух составляющих ее частей, а также местных представительных органов власти из всего 7,5 тысячи кандидатов, сообщила Центральная избирательная комиссия БиГ.

Избирком БиГ зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование пройдет на 5 тысячах 794 участках и 314 передвижных пунктах с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). За ходом выборов будут следить аккредитованные ЦИК почти 6,5 тысячи местных и международных наблюдателей. Обнародованная властями стоимость проведения выборов – около 4,35 миллиона евро.

Избираемые органы власти



Политическое устройство БиГ считается одним из самых сложных в Европе. Государство состоит из энтитетов Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республика Сербская БиГ, а также особого округа Брчко. Применяется пропорциональная система представительства в органах власти для трех государствообразующих народов – бошняков (славян-мусульман), хорватов и сербов.

В воскресенье граждане страны выбирают депутатов в двухпалатную Парламентскую ассамблею БиГ, которая состоит из нижней Палаты представителей с 42 мандатами и верхней Палаты народов с 15 мандатами, которых после выборов делегируют парламентарии заксобраний хорватско-мусульманской ФБиГ и Республики Сербской.

Жители Федерации БиГ вместе с тем выбирают 98 представителей в двухпалатный парламент энтитета, а также депутатов в представительные органы 10 кантонов (округов).

Однопалатный законотворческий орган Республики Сербской – Скупщина состоит из 83 депутатов, за которых также предстоит проголосовать в воскресенье.

Наряду с этим выбираются три представителя каждого из трех народов народа для президиума – коллективного главы государства, где бошняк, хорват и серб сменяются в роли председательствующего каждые восемь месяцев.

Кандидаты

Крупнейшие партии БиГ являются национально-ориентированные бошняцкая Партия Демократического действия (SDA) сына первого президента страны Алии Изетбеговича — члена президиума Бакира Изетбеговича, ориентированная на Загреб "младшая сестра" партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) во главе с нынешним членом президиума Драганом Човичем и сербский Союз независимых социал-демократов (СНСД) уходящего президента РС Милорада Додика.

Изетбегович, Чович и Додик выдвинули свои кандидатуры на пост члена президиума одними из первых и являются наиболее известными политиками.

Каждая из трех крупнейших партий имеет конкурирующую политическую силу, упрекающую правящих политиков в подогревании национализма, коррупции и экономическом развале страны, бесперспективности жизни в БиГ. Так, на место бошняцкого члена президиума претендуют шесть кандидатов от различных партий, единогласно критикующих Изетбеговича. Наиболее известным его оппонентом является экс-глава МВД Фахрудин Радончич во главе Союза за лучшее будущее (SBB).

За хорватское место в коллективном главе государства с Човичем борются пять претендентов, наиболее оригинальным из которых является орденоносный ветеран войны 1992-1995 годов и экс-член президиума, лидер Демократического фронта (DF) Желько Комшич, противящийся вмешательству Загреба во внутренние дела БиГ.

За кресло сербского "сопрезидента" страны конкурируют четверо. Наиболее серьезным конкурентом Додика является нынешний сербский член президиума, лидер Партии демократического прогресса (ПДП) Младен Иванич.

Президент РС

Милорад Додик, известный своей пророссийской и антинатовской позициями, провел три мандата на посту премьера РС, два в качестве президента, и конституция не позволит ему избираться на третий президентский срок подряд. Правящая в Баня-Луке партия "Союз независимых социал-демократов" выдвинула его кандидатом на пост члена президиума.

Президент России Владимир Путин в конце сентября на встрече в Сочи пожелал Додику и его сторонникам успехов на предстоящих выборах. В свою очередь президент РС снял с лацкана своего пиджака и подарил Путину значок в виде флага Республики Сербской, отметив, что фактически это "перевернутый флаг России".

Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил 21 сентября рабочий визит в Сараево и Баня-Луку, где ему был вручен орден Республики Сербской и российский министр провел совместную пресс-конференцию с Додиком. В ходе визита Лаврова прошла церемония установки закладного камня в русско-сербский храм Преображения Господня, один из престолов которого посвящен семье российского императора Николая II Романова. Проект российско-сербского культурного центра и пятикупольного храма в русском архитектурном стиле на площади в 6,5 тысячи квадратных метров в настоящее время реализуется в Баня-Луке.

Накануне выборов Додик заявил, что Верховные представители по Боснии и Герцеговине – международный институт, созданный после войны 1992-1995 годов для контроля за госорганами БиГ — "с первого дня обессмысливают существование Республики Сербской".

"Сербский народ выиграл эту политическую битву, но остались все опасности, которые следуют за этим – централизация БиГ и (негативное) этикетирование РС", — указал сербско-боснийский лидер.

В Республике Сербской в воскресенье также пройдут выборы президента (фаворитом гонки является выдвинутый правящей СНСД нынешний премьер Желька Цвиянович) и выборы вице-президентов.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.

Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.