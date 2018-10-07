В Бразилии состоятся выборы президента

МЕХИКО/РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт – РИА Новости. Всеобщие выборы, в ходе которых граждане Бразилии должны назвать имя будущего президента страны, пройдут в воскресенье в южноамериканской стране.

По данным высшего избирательного суда, право голоса имеют 147,3 миллиона человек. Причем голосование обязательно для тех, чей возраст составляет 18-70 лет, однако штраф на неявку к урнам является символическим — порядка одного доллара. По желанию могут голосовать граждане 16-17 лет и те, кто старше 70, а также неграмотные.

В ходе выборов должны быть определены новый президент, вице-президент, 54 сенатора и 513 депутатов нижней палаты конгресса, а также 27 губернаторов штатов.

К обеспечению безопасности в ходе выборов будут привлечены порядка 280 тысяч полицейских по всей стране.

Кто претендует на президентство

По закону для победы в первом туре кандидат в президенты должен набрать более 50% голосов, эксперты сходятся во мнении, что при нынешнем раскладе среди кандидатов неизбежен второй тур, который состоится в случае необходимости 28 октября.

Действующий глава государства Мишел Темер свою кандидатуру не выставлял. Всего на пост главы государства претендуют 13 человек, но только у четырех из них есть шансы на прохождение во второй тур.

Фаворитом президентской гонки считается кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару. Опросы общественного мнения компании дают ему до 35% голосов избирателей. Болсонару был тяжело ранен 6 сентября в результате нападения на него с ножом на предвыборном мероприятии. Состояние его здоровья вызывало опасения, он прошел операции и курс лечения, но с выборов не снялся, хотя был вынужден отказаться от участия в дебатах.

На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся, кандидатура которого была выдвинута после окончательного запрета участвовать в выборах самому популярному кандидата Луису Инасиу Луле да Силва. Последний отбывает тюремный срок по приговору о коррупции и по закону не может быть кандидатом. Уровень поддержки Аддада, изначально очень низкий, к самим выборам дошел до 22%.

Далее по популярности идут Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (11%) и экс-губернатор штата Сан-Паулу Жерарду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии (8%).

Именно среди этих четырех человек и будут определены, с большой долей вероятности, двое, кто продолжит борьбу во втором туре. Пока больше всего шансов у Болсонару и Аддада, однако их перспективы на победу в следующем туре пока не так очевидны: опросы показывают в целом почти равные возможности для обоих кандидатов стать победителем 28 октября.

147 миллионов выберут из 25 миллионов кандидатов

В этом году принять участие в выборах должны 147 миллионов бразильцев, которые будут выбирать политиков разных уровней от президента и вице-президента до депутатов, из порядка 25 миллионов кандидатов, которые претендуют на эти посты.

Всего в воскресенье жителям страны предстоит проголосовать за политиков, которые займут 1654 выборных должностей.

Некоторые штаты в день голосования вводят действие сухой закон. Согласно сообщению газеты Folha de São Paolo, в 12 из 26 штатов страны будет запрещено покупать или употреблять спиртные напитки. На федеральный округ Бразилиа, а также штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Баия действие сухого закона распространяться не будет. Каждый штат сам принимает решение запрещать ли потребление крепких напитков или только ограничить их продажу.

Ультраправый кандидат

Болсонару — 63-летний бывший десантник, пришел в политику в 1991 году, заняв кресло депутата в парламенте Бразилии. Известный своими ультраправыми и популистскими взглядами, Болсонару за свою карьеру сменил девять политических партий, пока не остановился на Социал-либеральной партии. Еще в начале президентской кампании он открыто заявлял, что американский президент Дональд Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, — его главный пример для подражания.

Болсонару не стесняется в выражениях в адрес женщин и представителей сексуальных меньшинств. В одном из последних интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что она может забеременеть и уйти в декретный отпуск. Правда, после поднявшейся волны возмущения он стал отказываться от своих слов, заявляя, что средства массовой информации неверно его поняли.

Кроме того, Болсонару говорил женщине-конгрессмену, что она не стоит того, чтобы ее насиловать. Такие резкие высказывания спровоцировали волну протестов в различных городах Бразилии против Болсонару и общественное движение "Не он", которое поддержали не только внутри страны, но и за ее пределами, в том числе американская певица Мадонна. Не менее резко высказывался политик и в отношении сексуальных меньшинств, сравнивая гомосексуализм с педофилией.

Также Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием и предлагает ужесточить наказание за преступления сексуального характера. Среди его идей — давать возможность выбора для преступников добровольной химической кастрации в обмен на сокращение срока тюремного заключения. Он также предлагает снизить возраст для малолетних преступников и судить их "по взрослым" законам с 16 лет, вместо нынешних 18.

Во внешней политике взгляды Болсонару во многом схожи с теми, которых придерживался Трамп во время своей предвыборной кампании и которые уже реализовал после вступления в должность. Так, Болсонару обещает перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и закрыть на территории Бразилии представительство Палестинской национальной администрации. Кроме того, кандидат, как и некогда Трамп, обещает выйти из Парижского соглашения по климату, которое имеет большое значение для Бразилии. Страна, которую называют "легкими планеты" из-за уникального региона реки Амазонки, страдает от антропогенных выбросов парниковых газов и меняющегося на планете климата.

При этом кандидат выступает за заключение новых международных договоров в сфере торговли и уменьшение налога на импорт продукции в Бразилию. Он также призывает к развитию коммерческих отношений с Израилем, а не соседней Венесуэлой. Болсонару известен своей резкой критикой в адрес ООН и ее институтов. Совет по правам человека он называл "собранием коммунистов".

Свой голос в пользу импичмента предыдущего президента Бразилии Дилмы Роуссефф три года назад Болсонару посвятил деятелю времен военной диктатуры, который руководил программой пыток политических заключенных, в числе которых, кстати, в свое время была и сама Роуссефф. Политик неоднократно выступал в защиту военной диктатуры в Бразилии и предлагал возродить военные школы в штатах страны.

"Голос Лулы"

Экс-мэр города Сан-Паулу Фернанду Аддад, которому 55 лет, в ходе кампании пытался не столько выстроить свою линию, сколько преподносить себя как "голос Лулы", который в силу объективных причин не участвует в президентской гонке, чтобы отвоевать голоса, которые были бы отданы за бывшего президента Бразилии. Но фактором, ослабляющим позиции Аддада, является то, что ранее прокуратура штата Сан-Паулу предъявила ему обвинения в коррупции и отмывании денег.

Аддад призывает улучшить политику в сфере контроля над оружием, создать национальный план по уменьшению количества убийств, а также реформировать систему общественной безопасности, распределив ответственность между префектурами, правительствами штатов и федеральным правительством.

Во внешней политике Аддад выступает за укрепление роли мультилатерализма, поиска решений через диалог и отвергает возможность военных интервенций и силовых решений. Кроме того, он призывает к реформе Совета Безопасности ООН. Бывший мэр Сан-Паулу говорит также о необходимости укрепления существующих международных и региональных форматов, таких как БРИКС, Меркосур и Унасур.