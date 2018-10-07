В Бразилии состоятся выборы президента

МЕХИКО/РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 окт – РИА Новости. Всеобщие выборы, в ходе которых граждане Бразилии должны назвать имя будущего президента страны, пройдут в воскресенье в южноамериканской стране.
По данным высшего избирательного суда, право голоса имеют 147,3 миллиона человек. Причем голосование обязательно для тех, чей возраст составляет 18-70 лет, однако штраф на неявку к урнам является символическим — порядка одного доллара. По желанию могут голосовать граждане 16-17 лет и те, кто старше 70, а также неграмотные.
В ходе выборов должны быть определены новый президент, вице-президент, 54 сенатора и 513 депутатов нижней палаты конгресса, а также 27 губернаторов штатов.
К обеспечению безопасности в ходе выборов будут привлечены порядка 280 тысяч полицейских по всей стране.
Кто претендует на президентство
Действующий глава государства Мишел Темер свою кандидатуру не выставлял. Всего на пост главы государства претендуют 13 человек, но только у четырех из них есть шансы на прохождение во второй тур.
Фаворитом президентской гонки считается кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару. Опросы общественного мнения компании дают ему до 35% голосов избирателей. Болсонару был тяжело ранен 6 сентября в результате нападения на него с ножом на предвыборном мероприятии. Состояние его здоровья вызывало опасения, он прошел операции и курс лечения, но с выборов не снялся, хотя был вынужден отказаться от участия в дебатах.
На втором месте идет Фернанду Аддад от Партии трудящихся, кандидатура которого была выдвинута после окончательного запрета участвовать в выборах самому популярному кандидата Луису Инасиу Луле да Силва. Последний отбывает тюремный срок по приговору о коррупции и по закону не может быть кандидатом. Уровень поддержки Аддада, изначально очень низкий, к самим выборам дошел до 22%.
Далее по популярности идут Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (11%) и экс-губернатор штата Сан-Паулу Жерарду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии (8%).
Именно среди этих четырех человек и будут определены, с большой долей вероятности, двое, кто продолжит борьбу во втором туре. Пока больше всего шансов у Болсонару и Аддада, однако их перспективы на победу в следующем туре пока не так очевидны: опросы показывают в целом почти равные возможности для обоих кандидатов стать победителем 28 октября.
147 миллионов выберут из 25 миллионов кандидатов
Всего в воскресенье жителям страны предстоит проголосовать за политиков, которые займут 1654 выборных должностей.
Некоторые штаты в день голосования вводят действие сухой закон. Согласно сообщению газеты Folha de São Paolo, в 12 из 26 штатов страны будет запрещено покупать или употреблять спиртные напитки. На федеральный округ Бразилиа, а также штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Баия действие сухого закона распространяться не будет. Каждый штат сам принимает решение запрещать ли потребление крепких напитков или только ограничить их продажу.
Ультраправый кандидат
Болсонару не стесняется в выражениях в адрес женщин и представителей сексуальных меньшинств. В одном из последних интервью он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что она может забеременеть и уйти в декретный отпуск. Правда, после поднявшейся волны возмущения он стал отказываться от своих слов, заявляя, что средства массовой информации неверно его поняли.
Кроме того, Болсонару говорил женщине-конгрессмену, что она не стоит того, чтобы ее насиловать. Такие резкие высказывания спровоцировали волну протестов в различных городах Бразилии против Болсонару и общественное движение "Не он", которое поддержали не только внутри страны, но и за ее пределами, в том числе американская певица Мадонна. Не менее резко высказывался политик и в отношении сексуальных меньшинств, сравнивая гомосексуализм с педофилией.
Также Болсонару выступает за отмену ограничения на свободное владение огнестрельным оружием и предлагает ужесточить наказание за преступления сексуального характера. Среди его идей — давать возможность выбора для преступников добровольной химической кастрации в обмен на сокращение срока тюремного заключения. Он также предлагает снизить возраст для малолетних преступников и судить их "по взрослым" законам с 16 лет, вместо нынешних 18.
При этом кандидат выступает за заключение новых международных договоров в сфере торговли и уменьшение налога на импорт продукции в Бразилию. Он также призывает к развитию коммерческих отношений с Израилем, а не соседней Венесуэлой. Болсонару известен своей резкой критикой в адрес ООН и ее институтов. Совет по правам человека он называл "собранием коммунистов".
Свой голос в пользу импичмента предыдущего президента Бразилии Дилмы Роуссефф три года назад Болсонару посвятил деятелю времен военной диктатуры, который руководил программой пыток политических заключенных, в числе которых, кстати, в свое время была и сама Роуссефф. Политик неоднократно выступал в защиту военной диктатуры в Бразилии и предлагал возродить военные школы в штатах страны.
"Голос Лулы"
Аддад призывает улучшить политику в сфере контроля над оружием, создать национальный план по уменьшению количества убийств, а также реформировать систему общественной безопасности, распределив ответственность между префектурами, правительствами штатов и федеральным правительством.
Во внешней политике Аддад выступает за укрепление роли мультилатерализма, поиска решений через диалог и отвергает возможность военных интервенций и силовых решений. Кроме того, он призывает к реформе Совета Безопасности ООН. Бывший мэр Сан-Паулу говорит также о необходимости укрепления существующих международных и региональных форматов, таких как БРИКС, Меркосур и Унасур.