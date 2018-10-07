В Кишиневе при взрыве в доме пострадали семь человек

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Информации о погибших нет, но на данный момент известно о семи пострадавших, сообщил журналистам вице-мэр Нистор Грозаву.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в 20-этажном доме в Кишиневе в субботу около 22.40 местного времени (совпадает с мск), в результате чего были повреждены квартиры на трех этажах — с 15-го по 17-й.

"На данный момент у нас нет данных о погибших", — сказал Грозаву.

По его словам, число пострадавших обновляется, "на последний момент речь шла о семи людях".

Специалисты продолжат работу до утра. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за газового баллона, поскольку дом не подключен к газовой сети.

"В зале заседаний претуры (администрации) сектора Рышкановка будет организован временный пункт размещения для жильцов, к сожалению, все гостиницы сейчас заполнены из-за праздников (В Молдавии отмечают национальный день вина — ред.). В 02.00 мы проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям", — добавил вице-мэр.

Пресс-офицер Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу сообщила, что сейчас ведутся работы по разбору бетонных плит.

"Мы пока не можем говорить об ущербе, ведутся работы по эвакуации людей, обеспечению их безопасности. Через несколько часов мы сможем предоставить подробную информацию", — сказала Пушкашу.