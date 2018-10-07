В Армении установили личность подозреваемого в убийстве экс-депутата

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Полиция Армении установила личность подозреваемого в убийстве бывшего депутата парламента страны Каро Карапетяна, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

Ранее советник главы Следственного комитета республики Сона Трузян заявила РИА Новости, что Карапетян был застрелен в субботу вечером, по предварительным данным, во время ссоры, возникшей в одном из ресторанов в Ереване. Она отметила, что в результате стрельбы ранен еще один человек, он госпитализирован.

"Карапетян получил несовместимые с жизнью огнестрельные ранения. На месте происшествия были обнаружены пистолет и гильзы. В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена личность подозреваемого в совершении этого преступления", — заявили в пресс-службе полиции. Отмечается, что проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента и обнаружения подозреваемого.

В пресс-релизе Следственного комитета говорится, что инцидент произошел в 21.40 мск в ресторанном комплексе "Айгинер" (Сады). "Карапетян скончался по пути в больницу. По факту убийство возбуждено уголовное дело. В том же ресторанном комплексе огнестрельное ранение получил Саркис Авагян, который был доставлен в медцентр Святого Григория Просветителя. Его сейчас оперируют", — отметили в пресс-службе СК.

Карапетян избирался в парламент в 2007 и 2012 годах от партии "Процветающая Армения", возглавляемой крупным армянским предпринимателем Гагиком Царукяном. В 1991 году окончил Киевскую академию милиции, работал оперуполномоченным уголовного розыска, помощником военного прокурора Армении, начальником отдела внутренних дел Аштаракского района Армении, занимался предпринимательской деятельностью.

В конце января 2018 года в одной из гостиниц Еревана было найдено тело зятя Карапетяна, Горы Аракеляна, который был осужден за стрельбу в 2014 году близ ереванского "Вернисажа" — ярмарки сувениров в центре столицы, в результате которой несколько человек получили ранения.