Так себе любовник: откровения порнозвезды о связи с Трампом

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. В свет вышла еще одна скандальная книга о Дональде Трампе — Стефани Клиффорд, более известная как порноактриса Сторми Дэниэлс, рассказывает о своих отношениях с будущим президентом США. Мельчайшие интимные подробности, объяснения нелепой прически и любовь к Хиллари Клинтон — автор пошла на "Полное откровение".

Миллиардер в пижаме

Их первое свидание состоялось в роскошном пентхаусе на одном из американских курортов. Черная шелковая пижама, на ногах — тапочки. Вид хозяина апартаментов смутил гостью, она попросила его поскорее переодеться. Через некоторое время тот был уже в костюме. "Вместо обещанного ужина он принялся пускать пыль в глаза, хвастаясь, чего добился в этой жизни. Одна история сменяла другую", — вспоминает Сторми Дэниэлс. Чтобы наконец переключить внимание на себя, она шлепнула собеседника журналом Forbes. На обложке красовался тоже он — мультимиллиардер Дональд Трамп. "Это был момент проявления силы, никакого сексуального подтекста. Когда я спросила, что подумает Мелания, узнав о нашей встрече, он ответил: "Не беспокойся об этом. У нас разные спальни", — рассказывает она в мемуарах под названием "Полное откровение".

На полках американских магазинов эта книга появилась в начале октября. Откровения порноактрисы опубликовало то же издание, которое в январе выпустило "Огонь и ярость" журналиста Майкла Вулфа, — исследование, основанное на ничем не подтвержденных историях.

Мемуары в духе "американской мечты" начинаются с описания тяжелого детства Стефани Клиффорд в захолустье Луизианы. В девять лет девочку, которая росла без отца, и ее близкую подругу изнасиловал сосед. Узнав об этом, мать умоляла не сообщать полиции, опасаясь, что ее лишат родительских прав. "Она не хотела, чтобы стражи порядка зашли к нам и увидели, как мы живем", — пишет Сторми Дэниэлс.

Уже в старших классах школы она подрабатывала стриптизершей. Потом колесила по США с группами металлистов. Известность принесли обложки эротических журналов и работа в порноиндустрии, где она, по своим скромным подсчетам, "прошла большой путь до заслуженного режиссера, сценариста и звезды".

© AP Photo / Matt Sayles Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года © AP Photo / Matt Sayles Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года

Постепенно Дэниэлс переходит к описанию свиданий с Трампом и, подначивая читателя, задает вопросы из серии: "Итак, вы уже перелистнули страницы, добравшись до вожделенной главы?" "Для тех, кто только что к нам присоединился, напомню, что в моей жизни полно более интересных моментов, чем интрижка с Дональдом Трампом".

Обещал сделать звездой

Именно мультимиллиардеру и посвящена большая часть книги. В 2006 году Дэниэлс работала на порнокомпанию Wicked Pictures и, согласно контракту, должна была посетить соревнования по гольфу с участием американских звезд. Мероприятие проходило на озере Тахо в штате Невада. В обязанности входила встреча гостей, раздача закусок и напитков. Многие звезды не упускали возможности сфотографироваться с порноактрисами. Так и появился снимок Дэниэлс с Трампом. Через много лет, в 2018-м, это фото облетит все мировые СМИ. "Тогда же я не придала этому никакого значения, у меня еще двадцать таких же с другими звездами шоу-бизнеса", — признается она.

После мероприятия к актрисе подошел телохранитель Трампа и передал приглашение на ужин. По словам Дэниэлс, она согласилась на встречу, для того чтобы обсудить возможность делового сотрудничества. В то время Трамп вел реалити-шоу "Кандидат" и обещал содействие, заверив актрису, что она станет звездой этого телепроекта.

Отношения между Дэниэлс и Трампом продлились не более полугода. На протяжении этого времени, как отмечает актриса, он ласково называл ее "мой пупсик". Свидания прекратились после того, как место в телешоу досталось жене исполнительного продюсера проекта Роме Доуни.

Нужные и ненужные подробности

Триста страниц с подробностями, одна откровеннее другой. Дэниэлс изобразила Трампа неотесанным, неуверенным в себе фигляром, отмечает британская The Guardian.

Перед тем как первый раз изменить Мелании с актрисой, мультимиллиардер хвастался новорожденным сыном Бэрроном, которому в тот момент было всего четыре месяца. "Я бы сказала, что он очень гордился (малышом. — Прим. ред.)", — пишет Дэниэлс.

© AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс с адвокатом возле здания суда в Нью-Йорке. 16 апреля 2018 года © AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс с адвокатом возле здания суда в Нью-Йорке. 16 апреля 2018 года

Довольно подробно актриса рассказывает о физических особенностях Трампа: он был далеко не лучшим среди ее любовников, да и целовался так себе. "Она описывает его гениталии до действительно мельчайших подробностей и не останавливается на этом, уделяя много времени различным сексуальным техникам", — указывает The Independent.

Помимо интимных подробностей, Дэниэлс поднимает еще одну, уже вполне избитую тему — прическу Трампа. По ее словам, миллиардер понимает, что его волосы выглядят довольно нелепо, однако не собирается ничего менять: "Он повторял: "Это моя фишка. Моя визитная карточка".

Во время одного из свиданий Трампу позвонила Хиллари Клинтон. Тогда, в 2007-м, между ней и Бараком Обамой шла ожесточенная гонка за выдвижение в кандидаты от Демократической партии. Разговаривая, будущие непримиримые соперники в борьбе за президентское кресло постоянно повторяли "наш план" и обсуждали возможности поехать куда-нибудь семьями, вспоминает Дэниэлс. Повесив трубку, Трамп сказал: "Люблю ее, она умная".

Что до отношений Трампа и его дочери Иванки, — а эту тему в США не обсуждал только ленивый, — Дэниэлс пишет, что во фразе "Ты напоминаешь мне мою дочь Иванку" не было никакого сексуального подтекста. Скорее звучало как комплимент: "Ты такая же умная, такая же красивая".

Деньги за молчание

В 2011 году, через несколько лет после завершения отношений, к актрисе на парковке возле спортзала подошел здоровяк и предупредил, чтобы она никому ничего не рассказывала про Трампа. Еще через пять лет с ней встретился адвокат Майкл Коуэн, который, как утверждает Дэниэлс, дал ей 130 тысяч долларов. На эти деньги она купила прицеп для перевозки лошадей.

В августе этого года адвокат Трампа признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, в том числе в нарушении банковских, налоговых и финансовых законов. Он также сообщил, что по просьбе Трампа платил Сторми Дэниэлс за молчание.

В целом эта книга — исповедь женщины, которой не слишком везло в жизни, но она по невероятному стечению обстоятельств оказалась в эпицентре скандала, угрожающего президентству Дональда Трампа. Некоторые американские СМИ, закрыв глаза на отсутствие доказательств, бросились цитировать ее воспоминания. "Резкая, веселая и настоящая. Когда вы читаете ее историю, вы верите ей", "самый свежий и, возможно, самый откровенный рассказ о Трампе в этом году", — расточают похвалы ведущие издания.

"Полное откровение", как пишут другие СМИ, "может нанести новый удар по Белому дому и поставить его на край пропасти". Учитывая, что книга вышла за месяц до промежуточных выборов в конгресс, шансы на это есть.