Либерман обвинил европейские страны в умышленном искажении фактов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман направил письмо послам восьми стран, в которых обвинил европейские страны в "умышленном искажении" фактов и вмешательстве во внутренние дела Израиля на фоне ситуации с поселком Хан аль-Ахмар, сообщает французская газета Monde, в распоряжение которой поступило письмо.

Ранее Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания предупредили Израиль о последствиях, которые повлечет за собой уничтожение поселка Хан аль-Ахмар.

"Израиль ожидает, что к его внутренним делам и судебным институтам относились с той же мерой достоинства и уважения, на которые совершенно справедливо рассчитывают ваши правительства", — говорится в письме Либермана. Министр также обвинил европейские страны в "умышленном искажении" реальности и "явном вмешательстве" во внутренние дела Израиля.

Поселок Хан аль-Ахмар по соседству с Иерусалимом и дорогой на Мертвое море израильтяне объявили самостроем, готовят его к сносу, а почти 200 живущих там бедуинов-палестинцев собираются принудительно отселять, несмотря на многочисленные протесты из-за рубежа. Ранее верховный суд Израиля отклонил петицию местных жителей против сноса.

Протесты против готовящегося сноса Хан аль-Ахмар ранее заявили ЕС и различные структуры ООН, назвав планы израильских властей угрозой для перспектив ближневосточного урегулирования. Они подчеркивают, что деревня является частью так называемой зоны Е-1 между Иерусалимом и крупным еврейским поселением Маале-Адумим, которая имеет "критическое значение для территориальной непрерывности будущего палестинского государства".