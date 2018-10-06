Трамп назвал дату назначения Кавано в Верховный суд

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в субботу подпишет назначение Бретта Кавано судьей Верховного суда страны.

"Я аплодирую и поздравляю сенат США с утверждением нашего великого кандидата, судьи Бретта Кавано, в Верховный Суд Соединенных Штатов. Позже сегодня я подпишу его назначение, и он будет официально приведен к присяге. Очень волнительно!", — написал Трамп на своей странице в Twitter

Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе Белого дома, где сообщили, что Кавано будет приведен к присяге после подписания назначения президентом.

В свою очередь в Верховном суде США заявили, что Кавано будет приведен к присяге (конституционной и судебной) в субботу, чтобы он смог "незамедлительно приступить к участию в работе суда". Официальная церемония вступления в должность состоится позднее на специальном заседании суда, говорится в заявлении на сайте Верховного суда.

В субботу в ходе голосования в полном составе сената за Кавано, кандидатуру которого ранее внес Трамп, высказались большинство сенаторов (50 против 48). Таким образом выдвиженцы президентов-республиканцев получили большинство в Верховном суде США, который традиционно играет большую роль в жизни страны.