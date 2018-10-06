В Германии восемь полицейских пострадали во время беспорядков крайне правых

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Восемь полицейских пострадали во время беспорядков на рок-концерте крайне правых в немецком городе Апольда в федеральной земле Тюрингия на востоке страны, как сообщает полиция.

Согласно информации правоохранительных органов, правые экстремисты кидали бутылки и камни в полицейских. "По последним данным, 8 сотрудников полиции получили легкие ранения… Все коллеги по-прежнему находятся на посту", — сообщила пресс-служба полиции в Twitter.

Концерт правых радикалов проходил было санкционировано местными властями, и проводился под контролем правоохранительных органов. По предварительным данным полиции, в нем приняли участие более 700 человек. Такое же количество местных жителей вышли на демонстрацию против правых экстремистов. Было зафиксировано несколько нарушений закона о порядке проведения собраний.