Сенат США утвердил кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Сенат США в субботу утвердил кандидатуру Бретта Кавано, предложенного ранее президентом страны Дональдом Трампом, в должности судьи Верховного суда страны.

В ходе голосования в полном составе сената за Кавано высказались большинство из 100 сенаторов. Таким образом выдвиженцы президентов-республиканцев получили большинство в Верховном суде США, который традиционно играет большую роль в жизни страны.

О том, что кандидат наберет необходимое число голосов стало известно в пятницу, когда в его поддержку выступила сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз: ее голос стал 51-м, что полностью отражает расклад сил в действующем составе сената (51 республиканец, 49 демократов). Для назначения Кавано необходимо было простое большинство голосов в сенате.