В Китае заподозрили пропавшего главу Интерпола в коррупции, пишут СМИ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя в Китае подозревают в коррупции, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в Китае Мэн Хунвэя, предположительно, подозревают в "содействии компании по получению сделки в сфере кибербезопасности".

Газета отмечает, что правительство Китая около шести лет ведет кампанию по борьбе с коррупцией.

В пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.

Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Позже китайская газета South China Morning Post сообщила, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

Интерпол в субботу запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации и ждет официального ответа от Пекина.