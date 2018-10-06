В Госдуме прокомментировали украинский проект лишения госнаград артистов

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украинская политическая элита ищет поводы для демонстрации русофобии, а также пытается сорвать любые контакты между гражданами России и Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя инициативу о лишении госнаград артистов из РФ и Украины.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, предлагающий лишить государственных наград некоторых украинских и российских артистов из-за их "антиукраинской деятельности". Депутаты предлагают лишить звания "заслуженный артист Украины" Светлану Лoбоду и Виталия Кoзловского, а звания "народного артиста Украины" — Ани Лoрак, Таисию Пoвалий, Филиппа Киркoрова, Николая Баскoва, и режиссера Владимира Бoртко.

"Политическая элита Украины, власти Украины ищут любых поводов для того, чтобы нанести какой-то вред России и людям в России и продемонстрировать свою русофобию, сорвать любые контакты между русскими и украинцами", — заявил РИА Новости Затулин.

Отвечая на вопрос о перспективах принятия проекта, парламентарий заявил, что они "радужные".