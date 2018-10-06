Мелания Трамп призналась, что не всегда согласна с твиттами мужа

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что не всегда согласна с записями своего мужа, которые тот делает на своей странице в Twitter.

"Я не всегда согласна с тем, что он пишет в Twitter, и я говорю ему об этом. Я откровенно высказываю ему (свое) мнение и даю советы. Иногда он слушает, а иногда нет, но у меня есть свой голос и свое мнение, и для меня очень важно, что я выражаю то, что я чувствую", — сказала Мелания Трамп в ходе поездки по Египту, передает издание Huffington Post.

Президент США ежедневно делает записи в Twitter по самым разным вопросам внутренней и внешней политики США. При этом часто глава государства не стесняется в выражениях в адрес своих оппонентов и высказывается "на грани фола", что порой приводит к скандалам.

В СМИ периодически появляются публикации о размолвке супругов, которые опровергают в Белом доме.

Брак с Меланией, заключенный в 2005 году, стал для Трампа третьим.