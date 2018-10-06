Мелания Трамп призналась, что не всегда согласна с твиттами мужа

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Мелания заявила, что не всегда согласна с записями своего мужа, которые тот делает на своей странице в Twitter.
Президент США ежедневно делает записи в Twitter по самым разным вопросам внутренней и внешней политики США. При этом часто глава государства не стесняется в выражениях в адрес своих оппонентов и высказывается "на грани фола", что порой приводит к скандалам.
В СМИ периодически появляются публикации о размолвке супругов, которые опровергают в Белом доме.
Брак с Меланией, заключенный в 2005 году, стал для Трампа третьим.