АНКАРА, 6 окт — РИА Новости. Турецкие власти детально расследуют исчезновение известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сохраняя высокую чувствительность по этому делу, заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Ранее в субботу турецкие СМИ сообщили о том, что прокуратура Стамбула начала расследование в связи с исчезновением Хашкаджи,

"Наша чувствительность относительно исчезновения саудовского журналиста находится на самом высоком уровне. Это дело расследуется самым детальным образом", — заявил Челик в эфире телеканала A Haber.

В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщило агентство Аnadolu со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи исчез после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации о том, что журналист находится в здании генконсульства.