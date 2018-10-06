Украинские военные примут участие в учениях НАТО

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины примут участие в стратегически-военных учениях НАТО "Единый трезубец" (Trident Juncture 2018), сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

"В течение недели группа украинских офицеров находилась в штабе Объединенного оперативного командования НАТО "Неаполь", где состоялась командно-штабная тренировка в рамках подготовки к стратегическим военным учениям Североатлантического Альянса Trident Juncture 2018", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с сентября 2018 года пять украинских офицеров ВСУ привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции. "Они успешно прошли этапы теоретической подготовки и вскоре отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, активная фаза "Единого трезубца" с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится на севере Норвегии с 25 октября по 7 ноября. По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению оккупированной северной части королевства Норвегия от выдуманной страны "Муринус".