МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Работы по осушению озера Титьензе начались в немецком районе Остерхольц (федеральная земля Нижняя Саксония) в рамках расследования дела об исчезновении женщины около 25 лет назад, сообщает немецкий телеканал NDR.

Полиция предполагает найти на дне озера останки молодой женщины, пропавшей в 1993 году, и орудие преступления. Им мог стать пистолет, который, по версии следствия, подозреваемый в убийстве забрал у своего отца за два года до совершения преступления.

Следователи считают, что пропавшую женщину мог убить 58-летний мужчина, который сожительствовал с ней на момент ее исчезновения. Отмечается, что перед своим исчезновением молодая женщина планировала уйти от своего сожителя, что, предположительно, могло стать мотивом преступления.

По оценке местной полиции, осушение озера займет от 3 до 5 дней, в ходе которых в соседнее озеро Везер будет откачано примерно 35 миллионов литров воды. Отмечается, что осушение озера было согласовано с местным природоохранным ведомством, после того, как полиция проведет работы, воду закачают обратно в озеро.

По информации телеканала, в 1994 году, через год после исчезновения молодой женщины, рыбаки нашли в озере пакет, в котором была обнаружена косметика, зубная паста и обручальное кольцо пропавшей женщины.