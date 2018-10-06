Силовики обстрелял окраины Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (61)

ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Снайпер украинских силовиков обстрелял окраины Донецка, один мирный житель получил ранения, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 18.40 (совпадает с мск) ВСУ открыли снайперский огонь по поселку шахты "Трудовская" (окраины Донецка – ред.)… В результате обстрела ранения получил мирный житель 1963 года рождения. Диагноз: пулевое ранение межлопаточной области затылочной части", — сказал представитель ведомства.