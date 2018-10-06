В Вильнюсе состоялась церемония перезахоронения главы литовских партизан

ВИЛЬНЮС, 6 окт — РИА Новости. Торжественная церемония перезахоронения командующего литовскими партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса состоялась в субботу в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище, сообщает корреспондент РИА Новости.

Более тысячи литовцев прибыли в субботу на кладбище, чтобы проститься с Раманаускасом-Ванагасом, останки которого были обнаружены в этом году. В торжественной церемонии приняло участие все руководство балтийской республики.

"Сегодня для нас особенный день. Мы даже не надеялись на то, что дождемся его. Сегодня мы смогли найти то, что для нас так важно: кем мы были, что с нами делали…", — сказала на церемонии президент Литвы Даля Грибаускайте.

По ее словам, "один человек для системы был настолько опасен, таким важным, что необходимо было уничтожить не только его семью, но и скрыть национальность. Но не удалось".

Раманаускас-Ванагас захоронен в специальном месте, предназначенном для захоронения государственных руководителей. Здесь же находится могила бывшего президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена решением властей Литвы объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования "Лесные братья", действовавшей в послевоенные годы.

Раманаускас-Ванагас руководил Дзукийскими партизанами, в 1949 году с другими командующими он подписал Декларацию литовского движения по борьбе за свободу. Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы с советской властью длилась с 1944 по 1953 годы.

Ванагас был задержан в 1956 году, на следующий год он был казнен. В этом году в Вильнюсе были найдены останки Ванагаса, осенью состоится торжественная церемония перезахоронения литовского героя. Сейм Литвы объявил 2018-й год годом Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, так как в следующем году исполнится сто лет со дня его рождения.