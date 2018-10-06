Американские F-15 и C-130 прибыли на Украину для участия в учениях

Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе. Архивное фото

Истребители F-15C и F-15E ВВС США в небе. Архивное фото

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018), сообщило в субботу американское посольство на Украине.

В пятницу пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018".

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", — говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

Літаки повітряних сил США F-15C Eagles та C-130J Super Hercules прибули в Україну для участі у військових міжнародних навчаннях #ClearSky2018, метою проведення яких є зміцнення миру та безпеки. pic.twitter.com/dNjUQIUYDz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 октября 2018 г.

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