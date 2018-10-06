В Раде предложили лишить наград Баскова и Киркорова

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутаты Верховной рады внесли законопроект, предусматривающий лишение государственных наград и почетных званий целого ряда артистов, среди которых Николай Басков и Филипп Киркоров.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на Украине сложилась "беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров и средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами".
По мнению авторов законопроекта, подобная ситуация требует "незамедлительной реакции, а именно как можно более скорого лишения этих артистов почетных званий".
Как отмечают авторы документа, принятие этого закона стало бы "предупреждением от антиукраинских проявлений" среди деятелей культуры и искусства.