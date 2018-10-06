Французская полиция взяла под охрану семью пропавшего президента Интерпола

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Полиция Франции взяла под охрану семью пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя после поступления в их адрес угроз, сообщает радиостанция Europe 1.
"Для обеспечения безопасности семья Мэн Хунвэя была взята под охрану", — сообщает радиостанция.
Об угрозах в свой адрес французской полиции сообщила жена пропавшего.
В пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.
Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.
Позже китайская газета South China Morning Post сообщила, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.
Интерпол в субботу запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации и ждет официального ответа от Пекина.
Statement by INTERPOL Secretary General Jürgen Stock pic.twitter.com/bRXYjDMCsc— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 6 октября 2018 г.