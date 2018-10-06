Берлускони полетел на день рождения к Путину

РИМ, 6 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что вылетел на день рождению к своему другу президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин, которому 7 октября исполняется 66 лет, проведет день своего рождения в кругу родных, близких и друзей.

"Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Пост сопровождается фотографией политика, на которой он сидит в салоне самолета возле иллюминатора и работает над какими-то документами.

Берлускони летит на день рождения к своему другу Путину. Завтра президенту исполняется 66 лет pic.twitter.com/KWSuyIVEiA — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 октября 2018 г.

​На этой неделе итальянские СМИ сообщили, что Берлускони намерен посетить праздник у Путина ценой пропуска мероприятия своей партии "Вперёд, Италия", которое проходит в Милане в эти выходные.

Ранее Берлускони, которому 29 сентября исполнялось 82 года, заявил, что получил поздравления от Путина.

© Фото предоставлено компанией Lenzuolissimi Берлускони подарил Путину пододеяльник © Фото предоставлено компанией Lenzuolissimi Берлускони подарил Путину пододеяльник

По его словам, "поздравления от друга Владимира Путина всегда особенны". При этом "спасибо" в сообщении было написано по-русски, а на фотографии Берлускони разговаривал по телефону, сидя за столом.

Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.

На нем изображено рукопожатие двух политиков на фоне известных достопримечательностей России и Италии — Собора Василия Блаженного и Колизея.

Путина и Берлускони связывают давние добрые, дружеские отношения. Они неоднократно приезжали друг к другу с частными и государственными визитами. Так, в конце сентября 2015 года Берлускони побывал в Крыму, а несколькими месяцами ранее приезжал к Путину на Алтай.