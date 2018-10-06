Парубий объяснил, почему отложили переименование двух областей Украины

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что рассмотрение предложений о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Днепропетровской и Кировоградской областей в рамках декоммунизации откладывается из-за того, что еще не все фракции определились с их поддержкой, сообщила в субботу пресс-служба украинского парламента.

Ранее Парубий заявил, что Рада в четверг может рассмотреть предложения переименование двух областей Украины.

"Не все фракции еще приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов. Для меня очень важно, чтобы, когда эти вопросы рассматривали в зале, у нас гарантированно было 226 голосов. Я убежден, что эти названия следует изменить, и я готов еще неделю подождать, чтобы фракции определились", — приводит слова Парубия пресс-служба.

Парубий подчеркнул, что вопрос переименования областей не отложен, а идет поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд, и выразил уверенность, что в ближайшие недели такие голоса будет найдены.

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в июне сообщил, что Комитет Верховной рады Украины по вопросам градостроительства поддержал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской в Кропивницкую.

В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.

После инициирования процедуры изменений в конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.