В Госдуме рассказали, зачем СМИ "воскресили" Потеева

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Новости о "воскрешении" ранее объявленного мертвым перебежчика, американского шпиона Александра Потеева появляются в СМИ, чтобы поддерживать "скрипалевский" накал на соответствующем уровне, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).
"Вот такие фамилии там периодически всплывают в СМИ, потому что всем же хочется вот этот "скрипалевский" накал поддерживать на соответствующем уровне для того, чтобы лишний раз об этом говорить. Есть установленные законом правила…, я думаю, Россия действует в этом ключе. А все остальное – это инсинуации спецслужб Британии и США", — сказал Луговой РИА Новости.
После того как издание написало, что Потеев на самом деле жив, репортеры связались с ЦРУ, чтобы получить комментарии. В ответ представители ведомства потребовали, чтобы информация не публиковалась, обосновав это тем, что раскрытие личных данных экс-полковника могло бы подвергнуть его опасности. Ранее американские СМИ сообщали, что разведка США обеспокоена угрозами, с которыми якобы могут столкнуться перебежчики из России, проживающие сейчас в США. ЦРУ сейчас отвечает за защиту более 100 агентов. Как отмечают эксперты, между спецслужбами, вероятно, есть негласная договоренность не преследовать своих бывших сотрудников, перешедших на чужую сторону.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.