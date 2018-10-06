В Госдуме рассказали, зачем СМИ "воскресили" Потеева

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Новости о "воскрешении" ранее объявленного мертвым перебежчика, американского шпиона Александра Потеева появляются в СМИ, чтобы поддерживать "скрипалевский" накал на соответствующем уровне, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Ранее американское издание BuzzFeed написало, что объявленный умершим Потеев жив. В Службе внешней разведки РФ не комментируют сообщения западных СМИ.

"Вот такие фамилии там периодически всплывают в СМИ, потому что всем же хочется вот этот "скрипалевский" накал поддерживать на соответствующем уровне для того, чтобы лишний раз об этом говорить. Есть установленные законом правила…, я думаю, Россия действует в этом ключе. А все остальное – это инсинуации спецслужб Британии и США", — сказал Луговой РИА Новости.

Сообщения о смерти Потеева появились в СМИ в июле 2016 года. По данным BuzzFeed, спустя несколько месяцев после "смерти" Потеев приобрел лицензию на любительское рыболовство в американском штате Флорида, для чего ему пришлось раскрыть свои настоящее имя и дату рождения, а также номер телефона, электронную почту и почтовый адрес. Как указывает издание, в 2016 году Потеев также зарегистрировался для голосования на выборах, вновь раскрыв свои личные данные.

После того как издание написало, что Потеев на самом деле жив, репортеры связались с ЦРУ, чтобы получить комментарии. В ответ представители ведомства потребовали, чтобы информация не публиковалась, обосновав это тем, что раскрытие личных данных экс-полковника могло бы подвергнуть его опасности. Ранее американские СМИ сообщали, что разведка США обеспокоена угрозами, с которыми якобы могут столкнуться перебежчики из России, проживающие сейчас в США. ЦРУ сейчас отвечает за защиту более 100 агентов. Как отмечают эксперты, между спецслужбами, вероятно, есть негласная договоренность не преследовать своих бывших сотрудников, перешедших на чужую сторону.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.