Саудовский принц предсказал уход России и Китая с мирового рынка нефти

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что в будущем число стран — производителей нефти на мировом рынке существенно сократится.

"Некоторые полагают, что после 2030 года спрос будет снижаться. По нашим расчетам, исчезнут многие производители нефти", — сказал Аль Сауд.

Так, наследный принц предрек уход с нефтяного рынка Китая и России.

"Например, мы считаем, что через пять лет Китай резко сократит добычу, если не уйдет. И другие продолжат ежедневно исчезать как страны — производители нефти. Через 19 лет производство в России с ее десятью миллионами баррелей сильно сократится или вовсе прекратится", — добавил принц.

При этом до 2030 года, по его оценкам, спрос на нефть будет увеличиваться на один-полтора процента в год.

Что касается Саудовской Аравии, в этой сфере для нее нет никакого риска, считает принц. По его словам, в будущем она должна будет продавать еще больше нефти, чем сейчас.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что в этом году добыча нефти в стране ожидается на уровне 553 миллионов тонн, а пика она может достигнуть к 2021 году — 570 миллионов тонн. Затем начнется постепенное снижение, и к 2035 году добыча может снизиться до 310 миллионов тонн.