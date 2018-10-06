Саудовский принц предсказал уход России и Китая с мирового рынка нефти

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что в будущем число стран — производителей нефти на мировом рынке существенно сократится.
Так, наследный принц предрек уход с нефтяного рынка Китая и России.
"Например, мы считаем, что через пять лет Китай резко сократит добычу, если не уйдет. И другие продолжат ежедневно исчезать как страны — производители нефти. Через 19 лет производство в России с ее десятью миллионами баррелей сильно сократится или вовсе прекратится", — добавил принц.
При этом до 2030 года, по его оценкам, спрос на нефть будет увеличиваться на один-полтора процента в год.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что в этом году добыча нефти в стране ожидается на уровне 553 миллионов тонн, а пика она может достигнуть к 2021 году — 570 миллионов тонн. Затем начнется постепенное снижение, и к 2035 году добыча может снизиться до 310 миллионов тонн.