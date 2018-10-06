В Индонезии более 150 тысяч человек могут оставаться под завалами

Ликвидация последствий землетрясений и цунами в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии. 6 октября 2018

Ликвидация последствий землетрясений и цунами в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии. 6 октября 2018

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Власти Индонезии не исключают, что под завалами после землетрясения и цунами на острове Сулавеси могут оставаться более 150 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Bernama со ссылкой на представителя МИД.

По словам начальника управления информации и медиа дипломатического ведомства Ахмада Рамадана, "считается, что более 150 тысяч могут быть погребены заживо в разных частях Палу". Пока что спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1558 погибших. По оценкам властей, в результате стихии повреждены или разрушены около 65 тысяч домов.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси, недалеко от города Палу. Позже в том же районе зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и несколько афтершоков.

Власти сперва объявили предупреждение о цунами, затем отменили его, но на Палу все равно обрушилась волна высотой до двух метров.

В Индонезии до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов). Как сообщали местные СМИ, по предварительным оценкам, ущерб от землетрясения и цунами составит более 658 миллионов долларов.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.