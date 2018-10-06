Климкин прокомментировал идею закрыть российские генконсульства на Украине

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украина не собирается закрывать российские генконсульства, поскольку Москва может ответить зеркально. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков".

"У нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию: у нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или другой деятельностью. Наши дипломаты просто помогают украинцам", — сказал министр.

Он отметил, что в России находятся около трех миллионов украинцев, против них периодически "совершаются провокации", поэтому консульское присутствие Украины в стране необходимы.

"Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства", — подчеркнул он.

При этом российские дипломатические миссии на Украине периодически подвергаются нападению. Так, в сентябре радикалы забросали дымовыми территорию российского торгпредства в Киеве, оставили на ограждении оскорбительные надписи, а машины дипломатов облили краской и нечистотами. В мае радикалы напали на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева, который возлагал цветы к Вечному огню в честь Дня Победы, а в феврале устроили погром в здании Россотрудничества.

Вопрос о границе

Говоря о необходимости защищать украинцев в России, Климкин отметил, что не одобряет тех, кто едет туда на заработки. По его словам, никакие поездки в соседнюю страну не могут "не могут быть безопасными".

Что касается поездок россиян на Украину, то глава МИД отметил эффективность биометрической системы пропуска на границе, которую украинские власти ввели с начала этого года.

"Но я считаю, что этого мало, нам нужны дальнейшие шаги, в том числе и предварительный запрос российских граждан о том, что они едут на Украину, не исключено, что нам нужно смотреть на их передвижение по территории Украины <…> Конечно, визы с Россией нам не помогут", — сказал он.

Министр также прокомментировал вопрос о полном перекрытии границы с Россией и об отмене железнодорожного и автобусного движения. Тут, по его словам, нужна дискуссия. "То, что нам нужно лучше контролировать границу и тех, кто пересекает границу, — это сто процентов, я с этим согласен. Что нам необходимо срочно перекрыть всю границу – это вопрос, который мы должны обсуждать", — заключил Климкин.

Против двойного гражданства

Глава МИД также прокомментировал то, что многие украинцы получают второе гражданство. Он заявил, что выступает "категорически против" легализации подобных ситуаций, особенно если речь идет о получении российского паспорта.

По его словам, на Украине необходимо ввести новый закон, который позволил бы это регулировать.

"И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", — сказал министр.

Он добавил, что готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с Россией.

Однако пока получение украинцами двойного гражданства осложнило отношения Киева с Будапештом. Скандал разразился после того, как стало известно, что венгерское консульство в Берегово выдает венгерские паспорта жителям Закарпатской области, причем дипломаты рекомендуют скрывать факт получения документа от украинских властей. Климкин обвинил Венгрию в нарушении международного законодательства, на что посол в Киеве Эрно Кешкень заявил, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. В результате Киев объявил венгерского консула персоной нон грата, а Будапешт ответил на это зеркальной высылкой.

"Экзистенциальный конфликт"

В последнее время глава украинского МИД неоднократно выступал с громкими и ничем не обоснованными обвинениями в адрес России. Так, он заподозрил ее в том, что она разместила ядерное оружие в Крыму, рассказал о том, что российские власти якобы специально переселяют на полуостров десятки тысяч людей.

Кроме того, Климкин утверждал, что Москва якобы создает напряженность в Закарпатье, хотя ухудшение отношений Киева и Будапешта связано прежде всего с украинским законом об образовании, в котором некоторые европейские страны видят нарушение прав национальных меньшинств.

А в середине сентября, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, глава МИД объявил, что Украина и Россия находятся в состоянии экзистенциального конфликта.

"Нет конфликтов, которые нельзя решить, но то, что происходит между нами и россиянами, — это вопрос нашего существования, это экзистенциальный конфликт, то есть он абсолютно отличный от того, когда идет борьба за что-то другое", — сказал тогда Климкин.

Он добавил, что считает недопустимым идти на компромисс в вопросе "быть или не быть".

В российском МИД заявления украинского министра и другие недружественные действия официального Киева расценили как попытку заработать очки в предвыборной гонке. При этом, отметило внешнеполитическое ведомство, украинские власти игнорируют долгосрочные стратегические интересы страны.

"Исторически и географически Россия и Украина друг от друга никуда не денутся. Нам все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут. Но исторический выбор будут делать не они, а народ Украины, в мудрости которого – как показывает вековой опыт нашего совместного сосуществования – у нас никогда не было сомнений", — говорилось в комментарии МИД.