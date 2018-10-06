В ЛНР заявили о прибытии на позиции силовиков иностранных инструкторов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (60)

Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР на учениях в Луганской области. Архивное фото

Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР на учениях в Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 6 окт — РИА Новости. Иностранные инструкторы прибыли к линии соприкосновения в район населенного пункта Счастье в Донбассе, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Счастье отмечено прибытие иностранных наемников-инструкторов численностью до 15 человек, разговаривающих только на английском языке", — сказал Марочко журналистам.

В Народной милиции ЛНР предполагают, что инструкторы прибыли для подготовки диверсионно-террористических групп с целью совершения провокаций вблизи линии соприкосновения.