В Индии число жертв ДТП с микроавтобусом возросло до 20

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Число жертв ДТП с микроавтобусом в индийском штате Джамму и Кашмир в субботу возросло до 20, передает агентство ANI.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 17 пострадавших.

Агентство PTI со ссылкой на полицию ранее сообщало, что микроавтобус следовал из округа Рамбан в город Банихал. Около населенного пункта Маруф водитель потерял управление, и микроавтобус съехал в глубокий овраг. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в стране в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.