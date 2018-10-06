Нарышкин надеется на восстановление российско-британских отношений

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассчитывает на восстановление хороших отношений между Россией и Великобританией на фоне разгорающейся шпиономании.

"Любая война всегда заканчивается миром", — заявил он в эфире телеканала "Россия", отвечая на вопрос, преодолеют ли страны, ранее совместно боровшиеся с фашизмом, сложности в отношениях на фоне разгоревшейся шпиономании.

Также Нарышкин передал ведущему телеканала "Россия" Сергею Брилеву рассекреченные документы об операции "Ледоруб", включая участников операции, "которые были объединены общей идеей борьбы с фашизмом", указав, что рассчитывает, что через ведущего они будут преданы гласности.

Операция "Ледоруб" — совместная операция НКВД и британской разведки по переброске советских разведчиков и радистов в страны Западной Европы, оккупированные Германией в годы Второй мировой войны

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.