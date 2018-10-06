МИД заявил о поддержке принципа "африканским проблемам африканское решение"

РОДОС (Греция), 6 окт — РИА Новости. Москва поддерживает позицию стран Африки, согласно которой проблемы континента должны решаться в первую очередь самими африканцами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы высоко ценим конструктивные усилия наших африканских партнеров в урегулировании локальных конфликтов и кризисов. В качестве постоянного члена СБ ООН Россия вносит весомый вклад в разработку стратегической линии и принятие практических мер в вопросах определения статуса и мандатов различных миротворческих операций в Африке", — сказал Богданов, выступая в субботу на саммите по Африке в рамках Международного форума "Диалог цивилизаций".

Он отметил, что Москва при этом "неизменно придерживается сформулированного самими африканцами принципа "африканским проблемам африканское решение".

"Последовательно выступаем за то, чтобы международное сообщество уважало мнение самих африканцев, действовало в русле инициатив Африканского союза и других африканских региональных организаций", — подчеркнул замглавы МИД РФ.