В Киеве произошла драка со стрельбой

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Драка со стрельбой произошла в кафе в Киеве, двое охранников получили огнестрельные ранения, сообщила в субботу пресс-служба киевской полиции.

По данным ведомства, в 04.25 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение, что в кафе произошла драка и стрельба, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Во время общения со свидетелями выяснилось, что конфликт начали трое нетрезвых мужчин. Когда их попытались успокоить работники заведения, они устроили драку, а один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую помощь", — приводит слова начальника Дарницкого управления полиции Сергей Чернышева пресс-служба.

По его словам, задержаны трое нарушителей, изъяты гильзы и оружие, из которого, вероятного, стреляли, они будут отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.