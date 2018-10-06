В Южной Корее активисты запустили в КНДР воздушные шары с листовками

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа активистов из Южной Кореи вновь запустила десять воздушных шаров с агитационными листовками на территорию КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на организаторов движения.

Как сообщается, члены "Альянса движений за свободную Северную Корею" в ночь на субботу отправили из приграничного города Кимпхо на территорию КНДР 300 тысяч агитационных листовок, критикующих "режим лидера КНДР Ким Чен Ына", 300 брошюр об истории развития общества и экономики в Южной Корее, а также тысячу долларовых купюр. Активисты заявили, что восемь из десяти шаров успешно улетели на территорию КНДР.

"Мы запустили листовки потому, что считаем неправильным такой порядок, когда переговоры на высшем уровне между Северной и Южной Кореей проходят без выполнения процедур по денуклеаризации", — заявил представитель альянса Пак Сан Хак.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. 1 мая начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения "психологической войны" против КНДР. Несмотря на это, "Альянс движений за свободную Северную Корею" продолжает периодические запуски агитационных материалов на территорию КНДР. В мае члены альянса запустили в Северную Корею пять воздушных шаров со 150 тысячами агитационных листовок.

Третий межкорейский саммит прошел в середине сентября в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.