В Крыму предостерегли Украину от провокаций в Азовском море

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предостерег киевские власти от возможных провокаций в Азовском море в связи с проведением там военных учений.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести в Азовском море широкомасштабные учения. В связи с этим часть моря в районе Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных с 9 по 12 октября артиллерийских стрельб.

"Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, предстоящие учения украинских военных больше напоминают "игру в войнушку". "Пусть поиграются, покажут детям, как у них все хорошо, на их взгляд, проходит", — подчеркнул вице-спикер.

Ранее в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Приазовье и создать там военно-морскую базу. В Азовское море уже перебросили два бронекатера типа "Гюрза-М", а в конце сентября в Бердянск и Мариуполь прошли корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец", которые должны стать частью будущей базы.

При этом, по мнению российских экспертов, для создания полноценной военно-морской базы у Украины нет ни кадров, ни технических возможностей, к тому же Азовское море слишком мелкое для серьезных боевых кораблей.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин". Россия в ответ ужесточила досмотры судов, идущих в украинские порты.

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