В Лондонском метро столкнули на рельсы 91-летнего экс-главу Евротоннеля

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британская транспортная полиция обнародовала запись с камер видеонаблюдения, на которой злоумышленник в лондонском метрополитене сбрасывает с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля.

На кадрах видно, как 46-летний Пол Кроссли подбегает к Мальпасу на платформе и толкает его на пути.

Сообщается, что пожилого мужчину спас очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани, который, услышав крики о помощи, прыгнул с платформы всего за минуту до прибытия поезда.

Мальпас сломал таз, а также сильно поранил голову.

"Я знаю, что был не прав. Я просто не выспался прошлой ночью", — сообщил полиции Пол Кроссли, у которого в возрасте 17 лет диагностировали параноидную шизофрению.

Суд признал его виновным в покушении на убийство двух лиц. В апреле этого года он также пытался столкнуть на рельсы молодого человека.