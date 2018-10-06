МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американский министр торговли Уилбур Росс в интервью агентству Рейтер сравнил с отравленной пилюлей один из пунктов торгового договора USMCA между США, Мексикой и Канадой, по сути дающий Вашингтону право вето в отношении договоренностей двух стран с другими партнерами.

"Это логично, это что-то вроде отравленной пилюли", — сказал министр в интервью агентству.

Согласно этому пункту, если одна из трех стран заключает торговую сделку с государством с нерыночной экономикой, две другие имеют право выйти из соглашения и согласовать двустороннее соглашение между собой. Как отмечает агентство, таким образом Вашингтон хочет гарантировать, что отношения Канады и Мексики с другими партнерами регулируются рыночными принципами, на выполнении которых США настаивают в отношениях с Китаем. Росс не исключил, что в будущем это положение может быть добавлено в другие торговые соглашения США.

Ранее координатор консультативного совета по стратегическим переговорам Координационного предпринимательского совета Мексики Мойсес Калач заявлял, что USMCA предполагает уведомление партнеров о намерении вступить в торговые соглашения с другими странами. По его словам, речь идет, в том числе, о Китае. При этом одна из статей нового соглашения предполагает, что страны USMCA будут воздерживаться от вступления в торговые соглашения со странами, которые не относятся к рыночным. В случае появления намерений начать подобные переговоры страны должны за три месяца до их начала сообщить об этом партнерам по USMCA, отметил Калач.

США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран. Соглашение должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.

В результате в июле текущего года США фактически развязали торговую войну с Китаем, когда ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.