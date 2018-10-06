РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Министр торговли США рассказал об "отравленной пилюле" в соглашении USMCA

Сюжет:
Обострение отношений США и Китая (224)
(обновлено: 09:14 06.10.2018)
2125115
© AP Photo / Susan WalshМинистр торговли США Уилбур Росс в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фотоМинистр торговли США Уилбур Росс в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Американский министр торговли Уилбур Росс в интервью агентству Рейтер сравнил с отравленной пилюлей один из пунктов торгового договора USMCA между США, Мексикой и Канадой, по сути дающий Вашингтону право вето в отношении договоренностей двух стран с другими партнерами.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
USMCA даёт важный сигнал Китаю, заявил советник Трампа

"Это логично, это что-то вроде отравленной пилюли", — сказал министр в интервью агентству.

Согласно этому пункту, если одна из трех стран заключает торговую сделку с государством с нерыночной экономикой, две другие имеют право выйти из соглашения и согласовать двустороннее соглашение между собой. Как отмечает агентство, таким образом Вашингтон хочет гарантировать, что отношения Канады и Мексики с другими партнерами регулируются рыночными принципами, на выполнении которых США настаивают в отношениях с Китаем. Росс не исключил, что в будущем это положение может быть добавлено в другие торговые соглашения США.

Ранее координатор консультативного совета по стратегическим переговорам Координационного предпринимательского совета Мексики Мойсес Калач заявлял, что USMCA предполагает уведомление партнеров о намерении вступить в торговые соглашения с другими странами. По его словам, речь идет, в том числе, о Китае. При этом одна из статей нового соглашения предполагает, что страны USMCA будут воздерживаться от вступления в торговые соглашения со странами, которые не относятся к рыночным. В случае появления намерений начать подобные переговоры страны должны за три месяца до их начала сообщить об этом партнерам по USMCA, отметил Калач.

Грузовики на границе Мексики и США. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
Мексиканский эксперт рассказал о деталях нового соглашения USMCA

США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран. Соглашение должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.

Здание Еврокомисии. Архивное фото
© AFP 2018 / Aurore Belot
В Еврокомиссии поприветствовали окончание переговоров по USMCA
В результате в июле текущего года США фактически развязали торговую войну с Китаем, когда ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.

Торговые войны США
© Инфографика
Торговые войны США
Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Александр Иванов
А решать у кого рыночная, а у кого не рыночная экономика, будут, конечно, штаты.
Все понятно. Это просто поводок для управления этими странами.
09:58
06.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Andrey Cos
прочитал заголовок, первая мысль - "и там без Новичка не обошлось что-ли"?!
09:33
06.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена